Dealbhan Spy a’ nochdadh dealbhadh stoc càr dealain Xiaomi, a’ dol air adhart gu mòr-chinneasachadh 2024

Tha dealbh brathaidh a chaidh a leigeil ma sgaoil air nochdadh o chionn ghoirid, a’ toirt sùil gheur air a’ charbad dealain ris an robh dùil aig Xiaomi. Tha an dealbh a’ sealltainn dealbhadh sònraichte stoc a’ chàir, a tha gu math coltach ri cùis fònaichean-cluaise Xiaomi's Buds 4 Pro no port cosgais USB-C leudaichte.

Tha na h-ìomhaighean a’ nochdadh stoc farsaing le fosgladh mòr agus làr còmhnard, an cois grunn phuingean ceangail airson bathar fhaighinn. Tha mullach an stoc, air a dhèanamh de ghlainne, a’ cur beagan sòghalachd ri coltas iomlan a’ charbaid. A bharrachd air an sin, tha na dealbhan brathaidh a’ toirt sealladh air mion-fhiosrachadh dealbhaidh eile, a’ toirt a-steach ceann aghaidh caol agus aerodynamic anns a bheil griola mòr agus solais-cùil sguabte, a bharrachd air ceann cùil eireachdail le loidhne mullaich le leathad agus solas làn-leud.

Ged nach eil Xiaomi air fiosrachadh oifigeil sam bith fhoillseachadh mun chàr dealain aca, tha aithisgean agus aoidion a’ moladh gur e modal àrd-ìre a bhios ann a tha ag amas air a bhith a’ farpais ri leithid Tesla agus luchd-dèanaidh ainmeil eile. Thathas an dùil gum bi pasgan bataraidh cumhachdach 101kWh aig a’ charbad, a bheir seachad raon de chòrr air 800 km. A bharrachd air an sin, tha e coltach gum bi e a’ toirt a-steach feartan adhartach taic-dràibhidh.

Tha Lu Weibing, Ceann-suidhe Buidheann Xiaomi, air aithris roimhe seo gu bheil adhartas a’ phròiseict chàraichean aca air a dhol thairis air na ro-mheasaidhean tùsail. Mar thoradh air an sin, tha Xiaomi an dùil tòiseachadh air cinneasachadh mòr den charbad dealain aca sa chiad leth de 2024.

Gu crìch, tha an sgaoileadh de dhealbhan brathaidh a’ toirt sealladh dhuinn air a ’charbad dealain a tha ri thighinn aig Xiaomi, a’ taisbeanadh an dealbhadh stoc sònraichte aige agus a ’toirt iomradh air na feartan àrd aige. Le mòr-chinneasachadh clàraichte airson 2024, tha Xiaomi ag amas air comharra a dhèanamh ann an gnìomhachas nan carbadan dealain, a’ farpais ri cluicheadairean stèidhichte agus a’ tabhann roghainn adhartach a thaobh teicneòlas do luchd-cleachdaidh.

stòran:

- Artaigil tùsail air teisteanas Bluetooth SIG agus dealbhan brathaidh.