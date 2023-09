Bidh Sony a’ clàradh comharran-malairt airson PS6, PS7, PS8, PS9, agus PS10

Tha Sony air comharran-malairt clàraichte airson na h-ainmean PlayStation 6 tro 10 ann an Iapan, a’ nochdadh na planaichean fad-ùine aca airson consoles san àm ri teachd. Tha an gluasad seo a’ dèanamh cinnteach nach urrainn do dhuine sam bith eile na h-ainmean sin a chleachdadh. Ged nach eil seo a’ ciallachadh gu bheil an PlayStation 6 ri thighinn, leis gu bheil Sony gu tric a’ clàradh ainmean tòcan bliadhnaichean mus tèid an leigeil ma sgaoil, bheir e sealladh dhuinn air na tha iad an dùil san àm ri teachd.

Stèidhichte air pàtrain fuasglaidh a bh’ ann roimhe, a’ gabhail ris gu bheil beàrn seachd bliadhna eadar ginealaichean tòcan, dh’ fhaodadh an PlayStation 6 a bhith air a leigeil ma sgaoil ann an 2027. Bha Microsoft an dùil gun deidheadh ​​​​sgaoileadh 2028 airson an PlayStation 6 ann an cùis-chùirte FC o chionn ghoirid. Tha e coltach cuideachd gun toir ginealaichean tòcan san àm ri teachd nas fhaide airson an leigeil ma sgaoil, a’ beachdachadh air na cùisean slabhraidh solair aig toiseach a’ ghinealaich gnàthach. Bhiodh seo a rèir ceann-latha cur air bhog 2028.

A’ coimhead nas fhaide air adhart, dh’ fhaodadh an PlayStation 7 a bhith air a leigeil ma sgaoil ann an 2035, an PlayStation 8 ann an 2042, an PlayStation 9 ann an 2049, agus an PlayStation 10 ann an 2056. Ach, tha e cudromach toirt fa-near gur dòcha nach eil consoles traidiseanta, corporra ann leis an sin. puing. Tha e coltach gun gluais an gnìomhachas gèam gu àrd-ùrlaran sruthadh no eadhon teicneòlasan nas adhartaiche, leithid fìrinn fhìrinneach no fìrinn leasaichte.

Ged a tha cruth-tìre teicneòlais san àm ri teachd fhathast mì-chinnteach, is e aon rud a tha dualtach leantainn air adhart a bhith a’ leigeil ma sgaoil gheamannan a dh’ fhaodadh a bhith air bhiteagan no duilgheadasan aig àm cur air bhog. A bharrachd air an sin, tha coltas ann gun lean an còmhstri tòcan eadar PlayStation agus Xbox, le luchd-leantainn gu dìoghrasach a’ toirt taic don bhrand as fheàrr leotha.

