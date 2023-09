Bidh Sony a’ nochdadh BURANO, camara taigh-dhealbh didseatach ùr CineAlta

O chionn ghoirid dh’ ainmich Sony an camara taigh-dhealbh didseatach as ùire aca, am BURANO. Tha an camara ùr seo a’ nochdadh sensor CMOS làn-fhrèam 8.6K drùidhteach, comasan autofocus, ND dealanach caochlaideach, agus seasmhachd ìomhaigh in-bodhaig. Tha ISO dùthchasach dùbailte de 800 agus 320 aige cuideachd, ga dhèanamh sùbailte ann an diofar shuidheachaidhean solais. Thathas an dùil gun tòisich am BURANO air luingearachd as t-earrach 2024, le taga prìs $25,000 USD.

Is e aon de na feartan sònraichte aig BURANO an criathrag caochlaideach ND aige agus seasmhachd ìomhaigh in-bodhaig, ga fhàgail mar a’ chiad chamara taigh-dhealbh didseatach san t-saoghal leis an dà fheart còmhla ann an aon bhuidheann. Bheir seo barrachd sùbailteachd agus goireasachd do luchd-dèanamh fhilm ann a bhith a’ glacadh na dealbhan aca. A bharrachd air an sin, tha autofocus hybrid luath agus aithne cuspair air a stiùireadh le giullachd AI nuair a thèid a chleachdadh le lionsan E-mount.

Tha am BURANO gu sònraichte ag amas air sealbhadairean / luchd-obrachaidh meadhan gu àrd a tha deònach còrr air $ 20,000 a thasgadh airson camara taigh-dhealbh didseatach. Thathas an dùil gun tèid a chleachdadh ann an grunn riochdachaidhean, leithid prògraman aithriseach, bhideothan corporra, bhideothan ciùil, fiadh-bheatha agus filmeadh nàdair, agus mar roghainn camara B mòr-chòrdte còmhla ri Sony VENICE 2.

Tha an camara a’ faighinn ainm bho eilean beag Burano ann an Lagoon Venetian, san Eadailt. Chaidh an t-ainm seo a thaghadh gus ceangal a stèidheachadh ri Venice agus a bhith a 'samhlachadh comasan a' chamara. Tha Burano ainmeil airson an obair lace agus na dachaighean le dath soilleir.

A thaobh càileachd ìomhaigh, tha am BURANO a’ nochdadh coileanadh drùidhteach. Tha e a’ nochdadh sensor CMOS làn-fhrèam 8.6K ùr, coltach ris an fhear a lorgar ann an camara VENICE 2. Tha e a’ tabhann 16 stadan de raon fiùghantach, le fuaim ìosal agus cugallachd ri suidheachaidhean aotrom ìosal. Bidh an sensor cuideachd a’ toirt taic do Dual Base ISOs de 800 agus 3200.

A thaobh codecs clàraidh, tha am BURANO a’ tabhann grunn roghainnean leithid X-OCN LT, XAVC H, agus XAVC. Tha e comasach air faidhlichean X-OCN a chlàradh air an taobh a-staigh gun fheum air inneal-clàraidh bhon taobh a-muigh. Tha X-OCN LT a’ toirt seachad meudan faidhle nas lugha agus aig an aon àm a’ cumail suas càileachd agus sùbailteachd fhaidhlichean loidhneach 16-bit.

Gu h-iomlan, tha an Sony BURANO na chamara taigh-dhealbh didseatach cumhachdach a bheir seachad càileachd ìomhaigh air leth agus feartan adhartach. Tha e air a dhealbhadh gus coinneachadh ri feumalachdan luchd-dèanamh fhilmichean proifeasanta agus thathar an dùil gun dèan e a chomharra sa ghnìomhachas.

