Snapmatic: Ag ath-nuadhachadh tachartas an sàs le Photobooths le cumhachd AI

Tha a’ bhuidheann teicneòlas cruthachail, Engage Works, air com-pàirteachadh le Snapmatic gus eòlasan tachartais ùr-ghnàthach a thoirt don t-seòmar-suidhe Flux Innovation aca. Tha Snapmatic, àrd-ùrlar eòlas branda, ag atharrachadh conaltradh tachartais tro bhith a’ cleachdadh photobooths le cumhachd AI ann an suidheachaidhean tar-chinealach, brìgheil agus beò.

Tha AI Photobooth aig Snapmatic a ’seasamh a-mach air a’ mhargaidh leis an dòigh-obrach AI ginealach gun samhail aige. Le bhith a’ cleachdadh trèanadh ìomhaigh teann agus bun-structar GPU sgòthan, bidh am photobooth a’ dèanamh cinnteach à toraidhean cunbhalach, àrd-inbhe. Bidh a’ chompanaidh ag obair gu dlùth le suaicheantasan agus buidhnean gus toraidhean air an gineadh le AI a lìbhrigeadh a tha a rèir an coltas a tha iad ag iarraidh, aithrisean iomairt, agus riochdachaidhean branda.

Tha Gabriel Henwood, leis a bheil Snapmatic, a’ cur an cèill creideas a’ chompanaidh ann an comas cruth-atharrachail AI ann a bhith ag àrdachadh eòlasan tachartais. Is e prìomh fhòcas Snapmatic suaicheantasan a chuideachadh ann a bhith a’ stèidheachadh cheanglaichean maireannach leis an luchd-èisteachd aca tro eadar-obrachaidhean gun samhail, tarraingeach agus fìor phearsanta. Tha Flux Innovation Lounge a’ toirt seachad an àrd-ùrlar air leth freagarrach airson comasan Snapmatic, leis gu bheil e a ’toirt a-steach innleachdas agus ùr-ghnàthachadh, a’ leigeil leis na photobooths ruighinn air luchd-frithealaidh àrd-luach.

Tha stèidheadair Engage Works agus Ceannard na buidhne, Steve Blyth, a’ cur fàilte air Snapmatic mar an com-pàirtiche as ùire aca, a’ soilleireachadh nàdar ùr-nodha na photobooths aca le cumhachd AI. Tha an com-pàirteachas seo a’ co-thaobhadh gu dlùth ri lèirsinn Engage Works mu bhith a’ putadh crìochan ùr-ghnàthachaidh. Tha dealas Snapmatic airson a bhith a’ lìbhrigeadh eadar-obrachaidhean pearsanaichte is tarraingeach a’ cur gu foirfe ris an amas a bhith ag ath-mhìneachadh conaltradh tachartais aig Flux Innovation Lounge, a’ fàgail sealladh maireannach air luchd-frithealaidh tro eòlasan bogaidh.

Suidhichte ann an Sgìre Dealbhaidh Lunnainn, tha Flux Innovation Lounge na àite tachartais a tha ri fhaighinn air màl airson raon de ghnìomhachd, a’ gabhail a-steach tachartasan pearsanta, tachartasan tar-chinealach, bùthan-obrach co-obrachaidh, agus seiseanan teachdaiche. Le bhith a’ cleachdadh an teicneòlais as ùire, tha Flux Innovation Lounge a’ tabhann àrainneachd gun samhail airson tachartasan cuimhneachail is buadhach a chumail.

Ceistean Bitheanta

1. Ciamar a tha AI Photobooth aig Snapmatic eadar-dhealaichte bho dhaoine eile sa mhargaidh?

Bidh AI Photobooth aig Snapmatic a ’cleachdadh dòigh-obrach AI ginealach gun samhail, a’ dèanamh cinnteach à toraidhean cunbhalach de chàileachd àrd. Tro thrèanadh ìomhaigh teann agus bun-structar GPU sgòthan, bidh am photobooth a’ lìbhrigeadh coileanadh air leth agus toradh gnàthaichte stèidhichte air roghainnean a’ bhrand.

2. Ciamar a tha Snapmatic a' cuideachadh suaicheantasan ann a bhith a' stèidheachadh cheanglaichean leis an luchd-èisteachd aca?

Tha Snapmatic a’ cur fòcas air a bhith a’ cruthachadh eadar-obrachaidhean gun samhail, tarraingeach agus fìor phearsanta eadar suaicheantasan agus an luchd-èisteachd aca. Le bhith a’ gineadh susbaint le cumhachd AI a tha a rèir coltas a’ bhrand, aithris iomairt, agus riochdachadh iomlan, bidh Snapmatic a’ cuideachadh le bhith ag àrach cheanglaichean maireannach agus eòlasan cuimhneachail.

3. Càite am faigh mi eòlas air Snapmatic's AI Photobooth?

Faodar eòlas fhaighinn air AI Photobooth ùr-ghnàthach Snapmatic aig Flux Innovation Lounge, a tha suidhichte ann an Sgìre Dealbhaidh Lunnainn. Bidh an t-ionad sùbailte seo a’ tabhann tachartasan pearsanta, tachartasan tar-chinealach, bùthan-obrach co-obrachaidh, agus seiseanan teachdaiche, a’ toirt seachad an cothrom foirfe a bhith a’ faicinn cumhachd eòlasan bogaidh air an cuideachadh leis an teicneòlas as ùire.