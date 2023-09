Julia Joung: Bho Rach gu Bith-eòlas

Fhuair Julia Joung, aon de MIT Technology Review's 2023 Innovators Under 35, faochadh agus dìoghras ùr nuair a chunnaic i AI a’ chùis air aon de na cluicheadairean Go as fheàrr san t-saoghal. Às deidh dhi a h-òige a chuir seachad ann an Taiwan a ’maighstireachd a’ gheama, bha Joung a-riamh air smaoineachadh air Go mar dhuilgheadas nach gabh fuasgladh. Ach, fhuair i a-mach gu robh bith-eòlas na dhùbhlan eadhon nas motha.

Rè an rannsachadh fo-cheum aice ann an deuchainnlann eun-eòlais aig Oilthigh Stanford, chunnaic Joung giùlan neo-àbhaisteach ann an ceallan eanchainn ris an canar astrocytes. Chuir seo iongnadh oirre agus bhrosnaich i ùidh ann am bith-eòlas. Lean i air a turas le bhith a’ tighinn còmhla ri obair-lann an eòlaiche deasachadh gine Feng Zhang aig an Broad Institute ann an Cambridge, Massachusetts. An sin, rinn i sgrùdadh air “sgrionadh genome-sgèile,” a’ cleachdadh innealan mar CRISPR gus gach aon de na 20,000 gine ann an genoma an duine atharrachadh gus na buaidhean aca a thuigsinn.

B’ e amas Joung sgrìonadh ginteil a chuir an sàs ann an ceallan eanchainn fìor leithid astrocytes, a tha duilich a ghineadh san obair-lann. Le bhith a’ rannsachadh buaidh diofar fhactaran tar-sgrìobhaidh air bun-cheallan, bha i ag amas air tuigsinn mar a tha iad a’ dearbhadh dearbh-aithne cealla. Mar thoradh air an sgrùdadh aice thàinig “atlas” a sheallas buaidh factaran tar-sgrìobhaidh fa-leth. Is e an amas mu dheireadh comas a bhith agad seòrsa cealla sam bith a ghineadh ann an dòigh fo smachd, a dh’ fhaodadh a bhith air a chleachdadh ann an deuchainn dhrogaichean agus adhartasan teirpeach.

Ged a tha sgèile sgrìonadh ginteil farsaing, a dh’ fheumas co-obrachadh agus goireasan susbainteach, tha Joung fhathast dealasach a thaobh a bhith ag adhartachadh an raoin. Tha an obair làithreach aice aig Institiud Whitehead ag amas air tuigse fhaighinn air pròiseas synthesis pròtain taobh a-staigh cheallan. Tha Joung air a stiùireadh leis an doimhneachd gun chrìoch de chothroman a tha bith-eòlas a’ tabhann agus a ’leantainn air adhart a’ leasachadh innealan ùr-ghnàthach gus ceistean bunaiteach a fhreagairt.

Tha turas Julia Joung bho mhaighstireachd Rach gu bhith a’ sgrùdadh dìomhaireachdan bith-eòlas na eisimpleir de a feòrachas agus a dealas airson crìochan a phutadh. Mar a bhios i a’ dàibheadh ​​​​nas doimhne a-steach do iom-fhillteachd sgrùdadh saidheansail, tha an obair aice a’ gealltainn gun lorg i seallaidhean ùra a dh’ fhaodadh cumadh a thoirt air àm ri teachd cungaidh-leigheis agus teicneòlas.

