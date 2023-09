Faigh lasachadh $ 10 air an dreach PC de Mortal Kombat 1

Faodaidh tu beagan airgid a shàbhaladh nuair a cheannaicheas tu an tionndadh PC de Mortal Kombat 1. Tha luchd-reic mar Newegg agus Green Man Gaming a’ tabhann lasachadh $ 10 air òrdughan ro-làimh airson Windows PC tro dhreach Steam den gheama.

Aig Newegg, dìreach cuir a-steach an còd PPXDSEP aig àm pàighidh gus lughdachadh prìsean 15% fhaicinn. Mas fheàrr leat ceannach aig Green Man Gaming, chan fheum thu eadhon còd lasachaidh; tha an lasachadh $ 10 ri fhaighinn mu thràth. A bharrachd air an sin, tha Green Man Gaming cuideachd a ’tabhann 15% far prìomh eagran a’ gheama, a tha a ’toirt a-steach ruigsinneachd tràth, cungaidhean maise in-gheam, agus airgead-crìche.

Gu mì-fhortanach, chan eil NetherRealm Studios, leasaiche a’ gheama, air dearbhadh am bi Mortal Kombat 1 ri fhaighinn air Steam Deck aig àm cur air bhog. Ach, ge bith dè an inneal a bhios tu a’ cleachdadh airson a’ gheama a chluich, dèan cinnteach gu bheil àite stòraidh gu leòr agad oir feumaidh e whopping 100 GB. Tha seo a rèir a’ ghluasaid ann a bhith ag àrdachadh meudan stàlaidh geama.

Mar sin, mas e cluicheadair PC a th’ annad agus neach-leantainn còir-bhòtaidh Mortal Kombat, na caill cothrom air na lasachaidhean sin. Faigh grèim air do leth-bhreac de Mortal Kombat 1 agus dèan deiseil airson eòlas sabaid làn ghnìomhachd.

Mìneachaidhean:

- Ro-òrdugh: cuir òrdugh airson rud mus tèid a leigeil ma sgaoil gu h-oifigeil no ri fhaighinn airson a cheannach.

- Còd lasachaidh: còd a dh’ fhaodar a chuir a-steach aig àm ceannach gus lughdachadh prìsean fhaighinn.

- Stuthan maise sa gheama: nithean brìgheil no leasachaidhean a dh’ atharraicheas coltas charactaran no nithean taobh a-staigh geama bhidio.

- Airgead: airgead mas-fhìor air a chleachdadh taobh a-staigh geama gus rudan a cheannach no ùrachadh.

stòran:

- Chan eil URLan rim faighinn airson an artaigil stòr.