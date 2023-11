Samsung Odyssey Ark: Eòlas geama sòghail

Tha Samsung air an dàrna ginealach aca fhoillseachadh o chionn ghoirid Odyssey Ark monitor, a’ tabhann eòlas bogaidh is lèirsinneach do luchd-gamers leis an taisbeanadh 55-òirleach 4K aca agus an ìre ùrachaidh 165Hz. Fhad ‘s a tha an taisbeanadh a’ tighinn le taga prìs àrd de $ 3000, is dòcha gum b ’fhiach luchd-dealasach gèam an tasgadh airson na feartan sònraichte aige.

Tha dealbhadh taobh a-muigh coltach ris an fhear a bh’ ann roimhe air an Odyssey Ark ùr, ach tha na leasachaidhean taobh a-staigh a shònrachaidhean. Bidh an monitor fhathast a’ cumail a mheud 55-òirleach, rùn 4K, agus curvature 1000R. A bharrachd air an sin, bidh e a ’cleachdadh mion-LEDs gus na criostalan liùlach a thoirt air ais, a’ leantainn gu dathan beòthail agus beairteach.

Is e aon fheart sònraichte a bhith a’ toirt a-steach rianadair iomallach Ark Dial, a leigeas le luchd-cleachdaidh diofar shuidheachaidhean atharrachadh gu goireasach gun duilgheadas sam bith. Tha an monitor fhathast aig ìre HDR10 + le crìoch matte gus deàrrsadh a lughdachadh. Tha am feart Multi View fhathast na phrìomh àite reic, a’ toirt cothrom do luchd-cleachdaidh ceithir stòran eadar-dhealaichte a thaisbeanadh aig an aon àm, a’ dèanamh atharrais air ceithir taisbeanaidhean 27.5-òirleach 1080p.

Ma tha coltas gu bheil an taisbeanadh mòr 55-òirleach 4K uamhasach, bidh putan putan sìmplidh a ’lughdachadh na piogsail gnìomhach, gu h-èifeachdach a’ crìonadh an sgrion gu taisbeanadh 27-òirleach gun a bhith ag atharrachadh meud corporra.

Ged is dòcha gu bheil coltas gu bheil na h-ùrachaidhean glè bheag, tha an dàrna ginealach Odyssey Ark a’ toirt a-steach roghainnean ceangail nas fheàrr. Anns a’ mhodail tùsail bha ceithir ceanglaichean HDMI 2.1, fhad ‘s a tha an dreach ùraichte a’ tabhann dà cheangal HDMI 2.2, aon phort HDMI 2.0, agus aon phort DisplayPort 1.4. Leigidh an sùbailteachd leasaichte seo le luchd-cleachdaidh raon nas fharsainge de dh’ innealan a cheangal ris an monitor. A bharrachd air an sin, tha am modail ùr a ’toirt a-steach tionndadh KVM togte, a’ toirt cothrom do luchd-cleachdaidh smachd a chumail air iomadh inneal le aon mheur-chlàr agus seata luchag.

Ann an co-dhùnadh, tha an monitor Odyssey Ark bho Samsung a’ toirt eòlas cluich air leth agus bogaidh dha cluicheadairean. Bidh am modail dàrna ginealach a’ toirt aoigheachd do leasachaidhean seòlta agus barrachd roghainnean ceangail agus aig an aon àm a ’gleidheadh ​​​​na feartan iongantach a bh’ ann roimhe. Ged a dh’ fhaodadh a’ phrìs bacadh a chuir air cuid de luchd-ceannach a dh’ fhaodadh a bhith ann, is dòcha gum b ’fhiach an tasgadh dhaibhsan a tha a’ sireadh eòlas cluich sòghail.

Ceistean Bitheanta

1. Dè an ìre ùrachaidh a th' aig sgrùdair Samsung Odyssey Ark?

Tha monitor Samsung Odyssey Ark a’ tabhann ìre ùrachaidh as àirde de 165Hz, a ’dèanamh cinnteach gu bheil cluiche rèidh agus siùbhlach.

2. A bheil an monitor a 'toirt taic do HDR?

Tha, tha an monitor air a rangachadh HDR10 +, a’ toirt dathan beòthail is beò do luchd-cleachdaidh airson eòlas lèirsinneach leasaichte.

3. An urrainnear an sgrion atharrachadh gu meud nas lugha?

Tha, tha roghainn goireasach aig an monitor gus na piogsail gnìomhach a lughdachadh, gu h-èifeachdach a’ lughdachadh an taisbeanaidh gu meud 27-òirleach.

4. Cia mheud port ceangail a tha aig monitor Odyssey Ark?

Tha an dreach ùraichte den monitor a’ toirt a-steach dà cheangal HDMI 2.2, aon phort HDMI 2.0, agus aon phort DisplayPort 1.4, a ’toirt barrachd sùbailteachd do luchd-cleachdaidh ann a bhith a’ ceangal diofar innealan.

5. Dè an adhbhar a th 'aig an rianadair iomallach Ark Dial?

Tha rianadair iomallach Ark Dial a’ leigeil le luchd-cleachdaidh roghainnean atharrachadh gu furasta gun a bhith feumach air seòladh tro chlàran-bìdh, a’ dèanamh cinnteach à eòlas cluich gun duilgheadas.