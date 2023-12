Bidh Salesforce a’ nochdadh tùr oifis ùr ann an Chicago mar ghealladh do luchd-obrach is coimhearsnachd

Tha Salesforce air a phrìomh oifis ùr fhoillseachadh aig Salesforce Tower Chicago ann am Wolf Point, a’ cur an cèill a dhealas do luchd-obrach agus don choimhearsnachd ionadail. Tha an oifis 360,000-troigh ceàrnagach air a sgaoileadh thairis air 14 làr a’ nochdadh cultar agus luachan Salesforce, a’ toirt prìomhachas do roghainnean agus sunnd luchd-obrach. Mar fhreagairt do na leasanan a chaidh ionnsachadh tron ​​​​ghalar sgaoilte, bidh an t-àite ùr a’ falbh le oifisean oisean airson àrd-oifigearan agus an àite sin tha àiteachan cruinneachaidh luchd-obrach, nooks leabharlainn, agus “seòmraichean inntinn” airson meòrachadh agus teicheadh ​​​​bho theicneòlas.

Gun a bhith a’ stad aig ionadan oifis, tha Salesforce air “colbhan uaine” a thoirt a-steach air am pasgadh ann an verdure gus am blàr a-muigh a thoirt a-staigh. A bharrachd air an sin, tha an dà làr as àirde a tha a’ fuireach, ris an canar ‘làran Ohana, air an dealbhadh mar àite-fuirich san àite-obrach tron ​​​​latha agus air an tabhann gun mhàl do bhuidhnean neo-phrothaideach air oidhcheannan agus deireadh-sheachdainean. ‘Tha Ohana, teirm Hawaiian a’ ciallachadh teaghlach, ag amas air cuideam a chuir air coimhearsnachd agus in-ghabhalachd taobh a-muigh dàimh fala.

Dh’ fhosgail a’ chompanaidh na h-ùrlaran Ohana gu h-oifigeil aig cuirm a bha am Maer Brandon Johnson an làthair, a’ toirt spionnadh do luchd-adhartachaidh Chicago a tha air a dhol an aghaidh càineadh mu àrdachadh ann an ìrean eucoir agus poileasaidhean Talla a’ Bhaile a’ toirt buaidh air faireachdainn gnìomhachais. Tha Salesforce air a bhith gu mòr an sàs ann a bhith a’ toirt taic do choimhearsnachd Chicago, an dèidh dha $16 millean a thoirt seachad mar-thà do bhuidhnean ionadail. Rè an tachartais, chaidh tiodhlac a bharrachd de $ 1.25 millean ainmeachadh, ri bhith air a roinn eadar CASEL agus Peer Health Exchange, buidhnean le fòcas air sunnd inntinneil is tòcail oileanaich Chicago.

Tha sùbailteachd na phrìomh phàirt de dhòigh-obrach Salesforce, a’ leigeil le luchd-obrach obair bhon taigh no àiteachan eile mar a dh’ fheumar. Le 2,200 neach-obrach air an sònrachadh do thùr Wolf Point, bidh timcheall air 800 a’ tadhal air an oifis air latha sònraichte sam bith. Tha an oifis ùr chan ann a-mhàin a’ nochdadh dealas Salesforce ann a bhith a’ cruthachadh àrainneachd obrach fiathail is coileanta ach tha e cuideachd a’ soilleireachadh creideas a’ chompanaidh ann a bhith ag àrdachadh nan coimhearsnachdan sa bheil i ag obair.