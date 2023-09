A’ togail àm ri teachd le innealan-fuadain ioma-sgileil

Tha Lerrel Pinto, neach-rannsachaidh saidheans coimpiutair aig Oilthigh New York, air aithneachadh mar aon de 2023 Ùr-ghnàthaichean Fo 35 aig MIT Technology Review. Tha e ag amas air innealan-fuadain a leasachadh a chuidicheas le gnìomhan, cùram seann daoine, ath-ghnàthachadh, agus a bhith an làthair nuair a bhios feum air.

Ach, feumaidh trèanadh innealan-fuadain ioma-sgileil tòrr dàta. Gus dèiligeadh ris an dùbhlan seo, bidh Pinto a’ cleachdadh dòigh-obrach ris an canar ionnsachadh fèin-stiùirichte. Tha an dòigh-obrach seo a’ toirt a-steach innealan-fuadain a’ cruinneachadh dàta fhad ‘s a tha iad ag ionnsachadh, a’ toirt cothrom dhaibh na sgilean aca àrdachadh gu neo-eisimeileach. Tha an obair aige san raon seo air cliù a chosnadh gu mòr agus tha e air fhaicinn mar cheum cudromach ann a bhith a’ cothlamadh ionnsachadh innealan agus robotics.

Tha Pinto ag aideachadh gu bheil adhartasan o chionn ghoirid ann an AI, gu sònraichte modalan cànain mòra, air a bhith gu mòr an urra ri seataichean dàta mòr a thàinig bhon eadar-lìn. Ach, chan eil an dòigh-obrach seo comasach airson trèanadh innealan-fuadain. Eu-coltach ri càraichean fèin-dràibhidh, a bhios a 'cruinneachadh dàta bho mhilleanan de dh'uairean air an rathad, feumaidh innealan-fuadain taighe uairean a thìde de dhealbhan a' sealltainn diofar ghnìomhan ann an diofar shuidheachaidhean.

Ann an 2016, choilean Pinto clach-mhìle le bhith a’ cruthachadh an t-seata dàta robotics as motha san t-saoghal, far an do chruthaich agus a chuir innealan-fuadain an dàta trèanaidh aca às aonais stiùireadh daonna. Bhon uairsin, tha e fhèin agus a cho-obraichean air algorithms ionnsachaidh a leasachadh a leigeas le innealan-fuadain leasachadh le bhith ag ionnsachadh bho fhàilligidhean. Faodar fàilligidhean, leithid gàirdean robot a bhith a’ fàiligeadh a-rithist air nì, a chleachdadh gus modalan a thrèanadh a shoirbhicheas leis a’ ghnìomh a choileanadh.

Tha dòigh-obrach eile a tha Pinto a’ sgrùdadh a’ toirt a-steach a bhith ag atharrais air gnìomhan daonna. Le bhith ag amharc air daoine a’ fosgladh dhorsan, bidh innealan-fuadain ag ionnsachadh a dhèanamh iad fhèin agus a’ cur ris an t-seata dàta aca gu leantainneach. Mar as motha de dhorsan a chì iad daoine a’ fosgladh, is ann as àirde a bhios an cothrom air dorsan ùra fhosgladh gu soirbheachail.

Tha pròiseact gnàthach Pinto a’ toirt a-steach a bhith a’ fastadh saor-thoilich gus bhideothan dhiubh fhèin a chlàradh a’ làimhseachadh diofar stuthan nan dachaighean a’ cleachdadh fònaichean sgairteil air an cur suas air innealan saor. Tha an cruinneachadh dàta seo, còmhla ri algoirmean ionnsachaidh èifeachdach, a’ leigeil le innealan-fuadain giùlan seòlta ionnsachadh le glè bheag de ùine trèanaidh.

Le bhith a’ toirt am “mionaid modal cànain mòr” dha innealan-fuadain, tha Pinto ag amas air àm ùr fhuasgladh ann an AI. Is e a bheachd gu bheil inntleachd an dùil gluasad agus atharrachadh a thoirt gu buil san t-saoghal, comas a tha aig creutairean corporra mar innealan-fuadain.

stòran:

- Lèirmheas Teicneòlais MIT

- Obair rannsachaidh Lerrel Pinto aig Oilthigh New York