Ath-nuadhachadh corail san àm ri teachd: A’ cleachdadh teicneòlas gus na sgeirean againn a shàbhaladh

Chunnaic am bith-eòlaiche mara Taryn Foster, a tha ag obair anns na h-Eileanan Abrolhos far oirthir Astràilia an Iar, na buaidhean uamhasach a tha aig atharrachadh clìomaid air sgeirean corail. Leis gu bheil àrdachadh ann an teòthachd agus searbhachadh cuain a’ bagairt na h-eag-shiostaman fìnealta sin, tha oidhirpean ath-nuadhachaidh corail traidiseanta air a bhith a’ strì ri cumail suas ri astar an sgrios. Ach, tha Foster agus an sgioba aice a’ toirt air adhart dòigh-obrach ùr a tha a’ cothlamadh innealan-fuadain agus inntleachd fuadain gus sgeirean millte ath-bheothachadh nas luaithe agus nas èifeachdaiche.

Tha sgeirean corail, a tha air an dèanamh suas de fhàs-bheairtean beaga ris an canar polyps, a 'toirt àrainn dha còrr is cairteal de ghnèithean mara. Ach mar a bhios na cuantan blàth agus a’ fàs nas searbhaich, tha corailean a’ fàs nas so-leònte ri galair is bàs. Tha cuid de luchd-saidheans a’ dèanamh a-mach, ro 2070, gum faodadh sgeirean corail a dhol à bith gu tur.

Tha dòigh-obrach ùr-ghnàthach Foster a’ toirt a-steach a bhith a’ grafadh mìrean corail a-steach do phlocan beaga, a tha an uairsin air an cur ann am bunait air a dhealbhadh gu sònraichte air a dhèanamh le cruadhtan seòrsa clach-aoil. Bidh am pròiseas seo a 'dol seachad air grunn bhliadhnaichean de dh'fhàs calcification, a' leigeil leis na corailean fàs agus soirbheachadh nas luaithe.

Gus am pròiseas ath-nuadhachadh a luathachadh, tha Foster air com-pàirteachadh leis a’ chompanaidh bathar-bog innleadaireachd Autodesk. Còmhla, tha iad a’ trèanadh inntleachd fuadain gus smachd a chumail air innealan-fuadain co-obrachail. Faodaidh na h-innealan-fuadain sin gnìomhan ath-aithris a dhèanamh, leithid grafadh no gluing criomagan corail gu na plocan sìl, le mionaideachd agus èifeachdas. Tha na h-innealan-fuadain cuideachd air an uidheamachadh le siostaman lèirsinn gus an caochlaidheachd ann an cumaidhean corail aithneachadh agus a làimhseachadh.

Ged a tha na toraidhean gu ruige seo air a bhith gealltanach, tha dùbhlain ann fhathast ri faighinn seachad air. Le bhith a’ làimhseachadh corail beò gu socair, is dòcha air bàta gluasadach, tha duilgheadasan solarachaidh ann. Is e dragh eile a th’ ann a bhith a’ dìon cho-phàirtean dealanach so-leònte bho mhilleadh uisge saillte. A bharrachd air an sin, feumar dèiligeadh ri cosgais àrd an teicneòlais seo.

Gus dèiligeadh ris na dùbhlain sin, tha companaidh tòiseachaidh Foster, Coralmaker, an dùil creideasan bith-iomadachd a thoirt seachad, coltach ri creideasan gualain, gus iarrtas a ghineadh bho ghnìomhachas na turasachd. Tha iad cuideachd a’ sgrùdadh chom-pàirteachasan le buidhnean leithid Institiud Saidheans Mara Astràilia (AIMS), a tha a’ rannsachadh dhòighean leithid sìolachadh corail airson obair ath-nuadhachaidh aig ìre nas motha.

Am measg iomairtean ùr-ghnàthach eile air a bheilear a’ beachdachadh tha a bhith a’ briodadh “sàr corailean” nas seasmhaiche agus a’ cleachdadh fuaim gus iasg a thàladh agus ath-lìonadh sgeirean a bhrosnachadh. Tha AIMS, mar eisimpleir, air pròiseact a leasachadh leis an t-ainm Reef Song, far am bi glaodhairean fon uisge a’ cluich fuaimean fallain air sgeirean millte gus àireamhan èisg a bhrosnachadh gus tilleadh.

Tha àm ri teachd ath-nuadhachadh corail na laighe ann a bhith a’ cleachdadh teicneòlas agus dòighean-obrach ùr-ghnàthach. Ged nach eil fuasgladh singilte ann, tha an cothlamadh de robotics, inntleachd fuadain, agus dòighean ath-nuadhachaidh stèidhichte air fuaim a’ cumail gealladh mòr airson na h-eag-shiostaman lag is deatamach sin a shàbhaladh.

