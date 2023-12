Crìochan a bharrachd: Comasan Daonna Meudaichte san àm ri teachd

Tha luchd-rannsachaidh aig Institiud Teicneòlais Feadarail na h-Eilbheis Lausanne air lorg ùr-nodha a dhèanamh a dh’ fhaodadh cruth-atharrachadh a dhèanamh air an dòigh sa bheil daoine a’ cumail smachd air gàirdeanan robotach. Le bhith a’ cothlamadh gluasadan sùla agus giorrachadh diaphragm, faodaidh daoine ionnsachadh treas gàirdean robotach obrachadh gun oidhirp. Tha an teicneòlas seo a’ fosgladh saoghal de chothroman dha lannsairean, luchd-obrach tionnsgalach, agus diofar proifeasanan eile far am faodadh ball a bharrachd a bhith air leth luachmhor.

Eu-coltach ri prosthetics traidiseanta a tha an urra ri ceanglaichean neoni a th’ ann mar-thà ann an amputees, feumaidh na h-innealan leasaichte sin ceanglaichean gu tur ùr a chruthachadh, gan dèanamh nas dùbhlanaiche a bhith ag innleachadh. Ach, tha deuchainnean Giulia Dominijanni agus an sgioba aice air sealltainn gu bheil ar n-eanchainn gu math sùbailte agus comasach air smachd a chumail air na buill a bharrachd sin gu intuitive.

Tha Dominijanni, innleadair fhèin, a’ dearbhadh cho furasta agus cho nàdarra sa tha an eòlas. Tha i ag innse cho math 's a bhiodh i toilichte gàirdean a bharrachd a bhith aice airson gnìomhan leithid solder. Faodaidh proifeiseantaich ann an diofar roinnean a dh’ fhaodadh buannachd fhaighinn bhon teicneòlas seo a bhith mar aon de na faireachdainnean sin.

Tha an luchd-rannsachaidh cuideachd air sgrùdadh a dhèanamh air comasachd smachd a chumail air na gàirdeanan sin le bhith a’ cleachdadh fèithean cluaise. Dh’ fhaodadh na fèithean sin, a bha uair air an cleachdadh le ar sinnsearan gus èisteachd a neartachadh, an dàrna cuid a dhol an àite no cur ris an smachd diaphragm a th’ ann mar-thà. Tha na cothroman dealbhaidh farsaing, bho bhith a’ faighinn dà ghàirdean a bharrachd gu aon ghàirdean le ìrean saorsa nas fheàrr.

Ged a tha mòran thagraidhean comasach, tha coltas ann gum fuirich na buill leasaichte sin nan innealan daor, coltach ri goggles brìgheil brìgheil an latha an-diugh. Dh’ fhaodadh luchd-obrach gnìomhachais smachd nas fheàrr fhaighinn air innealan, dh’ fhaodadh sgiobaidhean sgrùdaidh is teasairginn sprùilleach a sheòladh gu sgiobalta, agus dh’ fhaodadh proifeiseantaich meidigeach taic nas luaithe a thoirt seachad. Faodaidh gnìomhan làitheil don mhòr-shluagh a bhith nas làimhseachail le cuideachadh bho na buill a bharrachd sin.

Mar a bhios luchd-rannsachaidh a’ leantainn air adhart a’ dèanamh adhartas ann an raon comasan daonna leasaichte, tha an àm ri teachd a’ gealltainn saoghal far nach eil buill a bharrachd air an cuingealachadh ri ficsean saidheans a-nis ach a thig gu bhith na fhìrinn fhaicsinneach.

Cuspairean: prosthetics, robotics