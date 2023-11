Logitech G Yeti GX: Am micreofon foirfe airson sruthan

Tha an Logitech G Yeti GX na inneal-atharrachaidh geama nuair a thig e gu microfònan airson sruthan. Air a dhealbhadh le cuimhne air gamers, tha am micreofon àrd-ìre seo a’ tabhann càileachd claisneachd air leth agus dealbhadh caol a tha a ’freagairt gu foirfe ri suidheachadh cluich sam bith.

Eu-coltach ris an fhear a bh ’ann roimhe, tha an Yeti GX nas toinnte agus tha seasamh lorg-coise nas lugha ann. Tha an ceangal USB-C a’ toirt seachad ceangal luath is earbsach, ged a dh’ fhaodadh cuid de luchd-cleachdaidh an jack headphone 3.5mm a chall airson sùil a chumail air claisneachd fhad ‘s a tha iad gam cluich no a’ podcast.

Is e feart sònraichte an Yeti GX an solais RGB gnàthaichte aige. Le solais RGB air suaicheantas G, bonn a’ mhicreofon, agus a’ chuibhle scrollaidh a’ faighinn mic, faodaidh streapadairean beagan pearsanachadh a chur ris na sruthan aca. Tha an app G Hub a’ leigeil le luchd-cleachdaidh na solais sin a ghnàthachadh agus fuaim a’ mhicreofon atharrachadh a rèir an roghainnean.

A thaobh coileanadh, tha an Yeti GX a’ lìbhrigeadh càileachd fuaim iongantach. Bidh an togail cardioid a ’dèanamh cinnteach à clàradh guth soilleir, agus aig an aon àm a’ lughdachadh fuaim cùil. Ged a dh’ fhaodadh beagan fuaim meur-chlàr meacanaigeach a thogail, is e cùis bheag a th’ ann ris am faodar dèiligeadh gu furasta.

Tha an Yeti GX foirfe dha luchd-streap cas a tha ag iarraidh mic a tha furasta a stèidheachadh agus a chleachdadh. Le comas plug is cluich, faodaidh luchd-cleachdaidh deagh fhuaim a choileanadh a-mach às a’ bhogsa. Faodaidh luchd-cleachdaidh fussy na roghainnean claisneachd a ghleusadh le bhith a’ cleachdadh bathar-bog G Hub, ach airson a’ mhòr-chuid de luchd-cleachdaidh, tha na roghainnean bunaiteach nas motha na gu leòr.

Gu h-iomlan, tha an Logitech G Yeti GX a ’tabhann luach air leth airson a’ phrìs. Tha e na mhicreofon earbsach agus furasta a chleachdadh a bheir seachad claisneachd càileachd proifeasanta. Ge bith an e streapadair neo-dhreuchdail no proifeasanta a th’ annad, tha am micreofon seo na dheagh roghainn nach bris am banca.

CÀBHA

Dè an ceangal a th’ aig an Logitech G Yeti GX?

Tha an Logitech G Yeti GX a’ nochdadh ceangal USB-C airson ceangal luath is earbsach.

An urrainn dhomh an solais RGB air a’ mhaicreafòn a ghnàthachadh?

Faodaidh, faodar na solais RGB air an Logitech G Yeti GX a ghnàthachadh a ’cleachdadh an app G Hub.

Am bi am micreofon a’ togail fuaim cùil?

Tha an Yeti GX air a dhealbhadh gus fuaim cùil a lughdachadh, ach dh’ fhaodadh e fuaim meur-chlàr meacanaigeach a thogail. Ach, faodar dèiligeadh ri seo gu furasta le bhith a’ deasachadh no ag atharrachadh roghainnean a’ mhicreofoin.

A bheil an Logitech G Yeti GX freagarrach airson sruthan proifeasanta?

Tha, tha an Logitech G Yeti GX na roghainn fhreagarrach airson an dà chuid sruthan neo-dhreuchdail agus proifeasanta a tha ag iarraidh claisneachd àrd-inbhe gun fheum air stèidheachadh agus smachdan farsaing.

Dè a ’phrìs a th’ air an Logitech G Yeti GX?

Tha prìs an Logitech G Yeti GX aig AUD $249.95 agus tha e ri fhaighinn air-loidhne aig Logitech G agus luchd-reic tech cliùiteach eile.