Tha 29 Apps air an stàladh air an inneal aca: Sgrùdadh

A rèir sgrùdadh o chionn ghoirid, tha an neach cuibheasach ann am Breatainn air 29 aplacaidean a chuir a-steach air an inneal aca. Lorg an sgrùdadh gur e aplacaidean mòr-chòrdte leithid WhatsApp agus Facebook an fheadhainn as cumanta a chaidh a chuir a-steach, air a leantainn gu dlùth le Google Maps.

Tha an sgrùdadh seo a’ toirt sealladh dhuinn air na gluasadan cleachdaidh app am measg Bhreatannaich, a’ soilleireachadh cho mòr sa tha conaltradh, meadhanan sòisealta agus aplacaidean seòlaidh. Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gu bheil daoine gu mòr an urra ris na h-aplacaidean sin gus ceangal a dhèanamh ri daoine eile, fuireach air an ùrachadh air na meadhanan sòisealta, agus an slighe timcheall.

Chaidh WhatsApp, app teachdaireachdan, a lorg mar an fheadhainn as mòr-chòrdte am measg Bhreatannaich. Chan eil seo na iongnadh, leis gu bheil WhatsApp air leantainn làidir fhaighinn air sgàth an eadar-aghaidh furasta a chleachdadh agus an raon farsaing de fheartan. Leigidh e le luchd-cleachdaidh teachdaireachdan teacsa a chuir, gairmean guth is bhidio a dhèanamh, agus susbaint ioma-mheadhain a cho-roinn.

Às deidh WhatsApp, b’ e Facebook an dàrna app as cumanta a chaidh a chuir a-steach. Mar aon de na h-àrd-ùrlaran meadhanan sòisealta as motha san t-saoghal, tha Facebook a’ tabhann dòigh do luchd-cleachdaidh ceangal a dhèanamh le caraidean is teaghlach, dealbhan is bhideothan a cho-roinn, agus naidheachdan is tachartasan a lorg.

Thagh Google Maps, app seòlaidh, an treas àite air an liosta. Leis an dàta mapaidh ceart aige agus ùrachaidhean trafaic fìor-ùine, tha Google Maps air a thighinn gu bhith na inneal riatanach dha mòran de Bhreatannaich. Ge bith a bheil iad a’ seòladh tron ​​​​bhaile mhòr no a’ planadh turas rathaid, tha luchd-cleachdaidh gu mòr an urra ris an aplacaid seo gus am faighinn bho phuing A gu puing B.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh a’ tilgeil solas air roghainnean app am Breatannach cuibheasach, a’ nochdadh na h-aplacaidean as fheumaile agus as fhiach a bhith aca air na h-innealan aca. Tha tricead aplacaidean conaltraidh, meadhanan sòisealta agus seòlaidh a’ nochdadh cho cudromach sa tha e fuireach ceangailte agus fiosraichte ann an aois dhidseatach an latha an-diugh.

