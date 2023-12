Bidh Raleigh a’ reic fearann ​​​​ri àrainn airson daonnachd airson leasachadh taigheadais aig prìs ruigsinneach

Tha stiùirichean baile Raleigh air gluasad mòr a dhèanamh gus dèiligeadh ri cosgaisean taigheadais ag èirigh le bhith a’ reic pìos talmhainn le luach còrr air $650,000 gu Àrainn Daonnachd Siorrachd Wake airson dìreach $1. Thèid an togalach, a tha faisg air raon GoRaleigh Park-and-Ride air Rathad Poole, a chleachdadh airson naoi taighean-baile a thogail mar phàirt de phròiseact nàbachd Habitat for Humanity's Old Poole Place. Tha an leasachadh seo ag amas air roghainnean taigheadais aig prìs ruigsinneach a thoirt do luchd-ceannach dachaigh le teisteanas teachd-a-steach.

A-mach às na naoi taighean-baile, bidh dhà air an dèanamh aig prìs ruigsinneach do dhachaighean a tha a’ cosnadh suas ri 60% de theachd a-steach meadhanach na sgìre (AMI), le caip teachd-a-steach as àirde de $67,980 airson teaghlach de cheathrar. Bidh na seachd taighean-baile a tha air fhàgail aig prìs ruigsinneach do dhachaighean a tha a’ cosnadh suas ri 80% den AMI, le caip de $90,650 airson teaghlach de cheathrar. Tha am baile-mòr a’ dèanamh a-mach gu bheil na prìsean reic tùsail timcheall air $322,000 dhaibhsan a tha a’ coileanadh crìoch 60% AMI agus timcheall air $354,000 dhaibhsan a tha a’ coinneachadh ri crìoch AMI 80%.

Chuir Manaidsear a’ Bhaile, Marchell Adams-David an cèill toileachas mun chothrom airson seilbh dachaigh aig prìs ruigsinneach, ag ràdh gu bheil am baile air a bhith gu cunbhalach a’ toirt seachad chothroman airson taigheadas aig prìs ruigsinneach fad na bliadhna. Leigidh an com-pàirteachas seo le Habitat for Humanity le naoi teaghlaichean a bharrachd dachaighean aig prìs ruigsinneach a cheannach agus ruigsinneachd air còmhdhail poblach a leasachadh dha luchd-còmhnaidh sgìre Old Poole Place.

A bharrachd air reic fearainn aig prìs ìosal, dh’ fhaodadh gum bi teaghlaichean cuideachd airidh air suas ri $45,000 tro Phrògram Taic Ceannaiche Dachaigh Raleigh, a chuidicheas le pàigheadh ​​sìos agus cosgaisean dùnaidh eile gus prìs iomlan nan dachaighean a lughdachadh tuilleadh. Le bhith a’ toirt subsadaidh do leasachaidhean aig prìs reusanta agus a’ toirt fearann ​​ri fhaighinn aig cosgais nas ìsle, tha am baile ag amas air taic a thoirt do luchd-leasachaidh ann a bhith a’ cumail suas prìs taigheadais sa choimhearsnachd.

Thog Ceannard Habitat Wake, Patricia Burch, taing airson com-pàirteachas fad-ùine a’ bhaile, a’ soilleireachadh a’ bhuaidh adhartach a bhios aig a’ cho-obrachadh air a bhith a’ meudachadh ruigsinneachd air taigheadas airson a h-uile duine sa choimhearsnachd. Tha an iomairt seo a’ co-thaobhadh ri rùn Àrainn airson Daonnachd a bhith a’ toirt seachad dachaighean sàbhailte agus aig prìs reusanta dhaibhsan a tha feumach.