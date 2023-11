An AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC: Fuasgladh Compact Cumhachdach airson Coimpiutaireachd Shìmplichte

Tha an AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC na thaigh-cumhachd teann a chaidh a dhealbhadh gus do eòlas coimpiutaireachd àrdachadh gun frills neo-riatanach. Tha am PC beag seo, a tha a-nis ri fhaighinn airson ro-òrdugh air Geekwills airson $ 219, a’ tabhann coileanadh earbsach agus roghainnean stòraidh ioma-ghnìomhach, ga fhàgail na roghainn practaigeach dha luchd-cleachdaidh a tha a ’sireadh fuasgladh coimpiutaireachd sgiobalta.

Le cumhachd bho phròiseasar Intel N100, tha an neach-leantainn ginealach 12th seo don loidhne Pentium / Celeron a ’toirt seachad coileanadh earbsach le astar gleoc suas ri 3.40 GHz. Le grafaigean Intel UHD, bidh e a’ dèanamh cinnteach à seallaidhean rèidh agus eòlas seallaidh bogaidh.

A thaobh cuimhne, tha am PC beag a’ toirt taic do DD R4-3200 (singilte), a’ gealltainn comasan ioma-ghnìomhachd fuaigheil. A bharrachd air an sin, tha e a’ tabhann roghainnean stòraidh sùbailte le sliotan M.2 2280-NVMe x1 agus 3.5 SATA x 2, a’ toirt seachad farsaingeachd gu leòr airson na faidhlichean agus na tagraidhean agad.

Tha ceangal na ghaoith leis an AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC. Tha e a’ toirt a-steach taic airson WiFi 6 agus Bluetooth 5.2, a’ dèanamh cinnteach gu bheil ceangal eadar-lìn aig astar luath agus co-bhanntachd fuaigheil le innealan co-fhreagarrach. Tha an sùbailteachd seo ga dhèanamh na dheagh roghainn airson diofar shuidheachaidhean.

Is e an rud a tha a ’suidheachadh a’ PC beag seo bho chèile an dealbhadh teann aige, a ’tomhas dìreach 16.2cm x 16.2cm x 19.8cm agus le cuideam dìreach 1kg. Tha a chomas giùlain ga dhèanamh freagarrach airson cleachdadh oifis is dachaigh, a’ toirt cothrom dhut ionad-obrach cumhachdach a stèidheachadh ann an àiteachan cuibhrichte.

Tha am mini PC a’ tabhann raon de roghainnean cuir a-steach / toraidh, a’ toirt a-steach puirt HDMI, DP, agus Type-C, a’ dèanamh cinnteach gu bheil iad co-chòrdalachd le raon farsaing de thaisbeanaidhean agus iomaill. Co-dhiù a tha thu a’ ceangal ri monitor, Tbh, no innealan eile, tha an AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC air do chòmhdach.

Bidh an AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC a’ cothlamadh coileanadh earbsach, stòradh ioma-ghnìomhach, agus ceanglaichean adhartach ann am pasgan teann agus aotrom. Tha an dealbhadh smaoineachail agus an raon de fheartan ga dhèanamh na roghainn practaigeach dha luchd-cleachdaidh a tha a’ sireadh fuasgladh coimpiutaireachd sgiobalta às aonais sgeadachadh neo-riatanach.

CÀBHA

1. Dè a 'phrìs a th' aig AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC?

Tha an AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC ri fhaighinn airson ro-òrdugh air Geekwills airson $219.

2. Cuin a thòisicheas an luingearachd agus an lìbhrigeadh?

Tòisichidh lìbhrigeadh agus lìbhrigeadh an AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC aig deireadh na Samhna.

3. Dè na roghainnean stòraidh a tha am mini PC a 'tabhann?

Bidh am mini PC a’ toirt taic do shliotan M.2 2280-NVMe x1 agus 3.5 SATA x 2, a’ toirt seachad roghainnean stòraidh sùbailte.

4. A bheil am mini PC a 'toirt taic do cheangal uèirleas?

Tha, tha an AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC a ’nochdadh taic airson WiFi 6 agus Bluetooth 5.2, a’ dèanamh cinnteach à ceangal eadar-lìn aig astar luath agus paidhir fuaigheil le innealan co-fhreagarrach.

5. Dè na roghainnean cuir a-steach/toradh a tha rim faotainn?

Bidh am mini PC a’ tabhann puirt HDMI, DP, agus Type-C, a’ dèanamh cinnteach gu bheil iad co-chòrdalachd le raon farsaing de thaisbeanaidhean agus iomaill.