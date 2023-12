Feartan ùra inntinneach a 'feitheamh ri luchd-trèanaidh ann am Pokémon Scarlet agus Violet's Indigo Disk DLC

Thathas an dùil gun toir an Indigo Disk DLC ris an robh dùil airson Pokémon Scarlet agus Violet tonn de fheartan ùra a bhios gu cinnteach a’ glacadh luchd-trèanaidh ann an sgìre Paldea. Eu-coltach ris an tuiteam DLC a bh ’ann roimhe, a lìbhrig eòlas ceist taobh goirid ach tlachdmhor, tha coltas gu bheil an Indigo Disk a’ tabhann ùrachadh nas susbaintiche don gheama iomlan.

Thèid cluicheadairean a ghiùlan gu Acadamaidh Blueberry ann an sgìre Unova, far an tig iad còmhla a-rithist le oileanaich iomlaid Carmine agus Kieran, caractaran eòlach bhon DLC roimhe. Tha an Indigo Disk a’ toirt a-steach tilleadh pokémon tòiseachaidh bho gach ginealach roimhe agus taghadh farsaing de uilebheistean uirsgeulach nach robh rim faighinn roimhe seo ann an Scarlet agus Violet. A bharrachd air an sin, coinnichidh luchd-trèanaidh ri “Elite Four” ùr ann an terrarium fon uisge eireachdail a tha coisrigte ri sgrùdadh.

Ged nach eil an trèilear a’ toirt a-steach pokémon ùr-nodha, tha e a’ nochdadh dà fheart inntinneach: an Synchro Machine agus comasan leasaichte airson pokémon turas uirsgeulach. Aon uair ‘s gu bheil cluicheadairean air a dhol air adhart tro sgeulachd an Indigo Disk, tha an Synchro Machine a’ leigeil leotha eòlas fhaighinn air an t-saoghal bho shealladh an pokémon le bhith gan sealbhachadh gu h-èifeachdach. Mar pokémon sioncronaich, faodaidh luchd-trèanaidh sabaid an-aghaidh uilebheistean fiadhaich agus a dhol a-steach don àrainneachd fhad ‘s a tha an caractar daonna fhathast na stad.

Tha an meacanaig itealaich a chaidh a thoirt a-steach don DLC a’ toirt taobh ùr don gheama. Faodaidh luchd-trèanaidh a-nis itealaich gu h-iomlan air an Koraidon no Miraidon, a 'leudachadh nan cothroman sgrùdaidh ann an Scarlet agus Violet. Gus dùil a thogail airson an Indigo Disk a leigeil ma sgaoil, tha Nintendo a’ toirt aoigheachd do thiodhlacan dìomhair agus tachartasan creachaidh. Bidh cothrom aig luchd-trèanaidh Dialga, Palkia, Darkrai, agus Lucario gleansach a chur ris na clàran-ama aca. A bharrachd air an sin, bidh Master Ball an-asgaidh ri fhaighinn, a bhios gun teagamh feumail.

Tha an Indigo Disk DLC a’ gealltainn eòlas cluich bogaidh, le na feartan sònraichte aige agus na roghainnean cluiche leudaichte. Dèan ullachadh airson tòiseachadh air cuairt-dànachd ùr ann an sgìre Paldea fhad ‘s a bhios Pokémon Scarlet agus Violet's Indigo Disk DLC a’ itealaich air 14 Dùbhlachd.