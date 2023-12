Pokémon Scarlet and Violet: Bidh an diosc Indigo a’ leudachadh an t-saoghail

Tha an dàrna DLC airson Pokémon Scarlet agus Violet, leis an tiotal The Indigo Disk, a’ tabhann eòlas leudaichte do chluicheadairean le feartan ùra, Pokémon, agus dùnadh gu snàithleanan cuilbheart crochte. Fhad ‘s a bha an ìre de lochdan aig a’ gheama bunaiteach, tha an Indigo Disk a ’riaghladh beatha ùr a thoirt a-steach don àrainneachd fhosgailte, a’ toirt luach dha na cluicheadairean a dhol an sàs anns an t-susbaint.

Bidh an DLC a’ toirt a-steach Acadamaidh Blueberry, goireas bruadar trèanair Pokémon stèidhichte ann an sgìre Unova. Leis na ceithir biomes eadar-dhealaichte aige, tha Acadamaidh Blueberry a’ leigeil le cluicheadairean Pokémon a ghlacadh agus a sgrùdadh ann an àrainnean a tha ag ath-riochdachadh an dachaighean nàdarra. Bidh an acadamaidh gu bhith na phrìomh ionad airson sgiobaidhean a thogail, caractaran a ghnàthachadh, agus sabaid ann am batail dùbailte a dh’ fheumas smaoineachadh ro-innleachdail.

Seachad air a ’phrìomh sgeulachd, tha Acadamaidh Blueberry a’ tabhann beairteas de ghnìomhachd tarraingeach leithid a bhith a ’toirt cuireadh do choidsichean bho sgìre Paldea, roghainnean gnàthachaidh charactaran, agus a’ cumail sùil air Pokémon uirsgeulach ann an suidheachadh endgame gun samhail. Ach, faodaidh faighinn gu na feartan sin agus na sgeulachdan taobh a bhith caran duilich air sgàth nàdar buggy siostam seòlaidh a’ gheama.

Is e aon taobh den Indigo Disk a tha a’ tuiteam goirid buileachadh Blueberry Quests, a bhios gu tric a’ faireachdainn mar ghnìomhan tedious le glè bheag de dhuaisean. Bidh crìoch a chur air na quests sin na riatanas airson adhartas, a’ toirt air a’ bhleith a bhith a’ faireachdainn nas coltaiche ri pleadhag neo-riatanach na eòlas cluiche sàsachail.

A dh’ aindeoin na h-eas-bhuannachdan sin, tha an Indigo Disk a’ riaghladh a bhith ga fhuasgladh fhèin le feartan falaichte agus crìoch riarachail a tha a’ ceangal cinn sgaoilte ann an dìomhaireachdan sgìre Paldea. Ged is dòcha gu robh luchd-leantainn air a bhith an dòchas sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air beul-aithris a’ gheama, tha an DLC a’ toirt seachad beagan dùnaidh agus a’ taisbeanadh na tha a’ dèanamh sgìre Paldea gun samhail.

Mu dheireadh, Pokémon Scarlet agus Violet: Tha an Indigo Disk a 'leudachadh saoghal a' gheama bonn agus a 'tairgse susbaint ùr airson cluicheadairean a mhealtainn. Ged a dh ’fhaodadh gum bi e fhathast a’ fulang le cùisean teicnigeach agus cluiche-cluiche trom, bidh an DLC a ’toirt eileamaidean ùra chun bhòrd agus a’ toirt seachad luach dibhearsain gu leòr gus cluicheadairean a chumail an sàs.