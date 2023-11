Bidh Sony Interactive Entertainment a’ faighinn iSize, a’ brosnachadh ùr-ghnàthachadh AI ann an sruthadh bhidio

Tha Sony Interactive Entertainment (SIE) air ainmeachadh gu bheil iad a’ faighinn iSize, companaidh AI stèidhichte san RA a tha a’ speisealachadh ann an ionnsachadh domhainn airson lìbhrigeadh bhidio. Tha an gluasad ro-innleachdail seo a’ nochdadh dealas SIE airson teicneòlas adhartachadh ann an gnìomhachas nan geamannan bhidio. Le bhith a’ lughdachadh riatanasan dàta airson sruthadh geama bhidio agus ag àrdachadh càileachd lèirsinneach susbaint sruthadh tro AI, tha teicneòlas iSize a’ co-thaobhadh gu foirfe ri lèirsinn SIE airson àm ri teachd gèam.

SIE Future Technology Group SVP, Ueli Gallizzi, chuir an cèill toileachas mun togail, ag ràdh, “Tha an togail a’ toirt eòlas mòr do SIE ann a bhith a’ cleachdadh ionnsachadh innealan ann an giullachd bhidio, a bhios na bhuannachd do raon de ar n-oidhirpean R&D a bharrachd air ar seirbheisean bhidio is sruthadh. .”

Air a stèidheachadh ann an 2016 agus stèidhichte ann an Lunnainn, tha iSize a’ seasamh a-mach leis an teicneòlas avatar beò 2D/3D ginealach photorealistic aige. Tha an tairgse shònraichte seo a’ toirt comas do chompanaidhean eòlasan lèirsinneach bogaidh a chruthachadh, ag atharrachadh susbaint sruthadh bhidio. Le bhith a’ cleachdadh ionnsachadh innealan agus algorithms AI, tha iSize air fuasglaidhean bathar-bog a leasachadh a nì an fheum as fheàrr de ghiullachd bhidio, a’ dèanamh cinnteach à bhidio de chàileachd nas àirde aig ìrean nas ìsle.

Chaidh planaichean fad-ùine Sony Interactive Entertainment airson geamannan sgòthan a shoilleireachadh o chionn ghoirid leis an Ceannard Jim Ryan, a gheall “planaichean ionnsaigheach” san raon seo. Le bhith a’ faighinn iSize, faodaidh SIE a-nis eòlas iSize a luathachadh ann an geamannan stèidhichte air sgòthan, a’ faighinn thairis air na dùbhlain teicnigeach co-cheangailte ris an raon fhàsmhor seo.

Fhad ‘s a bha e ag aithneachadh cho iom-fhillte’ sa tha gèamadh stèidhichte air sgòthan, chuir Sony Ceannard Kenichiro Yoshida cuideam air diongmhaltas a’ chompanaidh dèiligeadh ris na dùbhlain sin, a’ toirt cunntas orra mar oidhirp “duilich” ach as fhiach.

FAQ:

C: Dè a th 'ann an iSize?

A: Tha iSize na chompanaidh AI stèidhichte san RA a tha gu sònraichte a’ faighinn ionnsachadh domhainn airson lìbhrigeadh bhidio. Tha e a’ tabhann fuasglaidhean ùr-ghnàthach a lughdaicheas riatanasan dàta airson sruthadh bhidio agus a leasaicheas càileachd lèirsinneach tro bhith a’ cleachdadh algorithms AI.

C: Ciamar a gheibh Sony Interactive Entertainment buannachd bho bhith a’ faighinn iSize?

F: Gheibh SIE eòlas sònraichte ann an ionnsachadh innealan a chuirear an sàs ann an giullachd bhidio, a chuireas ris na h-oidhirpean rannsachaidh is leasachaidh aca, a bharrachd air na seirbheisean bhidio is sruthadh aca a leasachadh.

C: Dè na planaichean a th’ aig Sony airson geamannan sgòthan?

F: Tha Sony Interactive Entertainment air a bhith an dùil leasachaidhean ionnsaigheach a dhèanamh ann an geamannan sgòthan. Le togail iSize, tha SIE ag amas air faighinn thairis air dùbhlain theicnigeach san raon seo agus a shuidheachadh sa mhargaidh a neartachadh tuilleadh.