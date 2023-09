Comharran-malairt Sony Files airson PlayStation 6 gu PlayStation 10: A’ dìon Brand PlayStation san àm ri teachd

By

Tha Sony air comharran-malairt a chuir a-steach o chionn ghoirid airson na h-ainmean PlayStation 6 gu PlayStation 10, a’ sealltainn a dhealas a thaobh a bhith a’ dèanamh cinnteach à àm ri teachd branda PlayStation. Bidh an gluasad for-ghnìomhach seo a’ dèanamh cinnteach gu bheil còraichean ainmeachaidh aig a’ chompanaidh air na consoles a tha ri thighinn agus a’ cur casg air duine sam bith eile an toirt.

Ged a dh ’fhaodadh gum biodh e ro-luath planadh airson consoles a tha bliadhnaichean air falbh bho bhith air an leigeil ma sgaoil, tha dòigh-obrach Sony airson ainmean tòcan comharra-malairt air a bhith na chleachdadh cunbhalach. Chaidh na comharran-malairt airson an PlayStation 2, PlayStation 3, agus PlayStation 4 gach fear a chlàradh mus deach na consoles aca a leigeil ma sgaoil.

Tha an ro-innleachd preemptive seo na dhòigh air Sony an ìre farpaiseach aca a chumail sa mhargaidh. Le bhith a’ faighinn nan còraichean ainmeachaidh fada ro làimh, faodaidh a’ chompanaidh iad fhèin a dhìon bho chugallachd a dh’ fhaodadh èirigh bho bhith a’ call cothrom air tiotalan geama mòr-chòrdte. Gu dearbh, thug Sony iomradh anns an sgrìobhainn aige gu robh Microsoft air tairgse geamannan Activision a thoirt seachad a-mhàin air PlayStation gu 2027.

Ged nach eil e cinnteach cò ris a bhios gèam tòcan coltach san àm ri teachd, tha gluasad Sony a’ nochdadh a dhealas a thaobh a bhith a’ dèanamh cinnteach à fad-beatha branda PlayStation. Le bhith a’ dealbhadh air adhart agus a’ comharrachadh ainmean-malairt airson consoles is dòcha nach tèid an leigeil ma sgaoil airson grunn bhliadhnaichean, tha Sony a’ dìon a shuidheachadh anns a’ ghnìomhachas gèam san àm ri teachd.

Tha e cudromach cuimhneachadh nach eil na filmean comharra-malairt seo a’ gealltainn gum bi an PlayStation 6 gu consoles PlayStation 10 ann no gun tèid a leigeil ma sgaoil. Dh’ fhaodadh nàdar teicneòlais agus gèam a tha ag atharrachadh gu luath buaidh mhòr a thoirt air loidhne-tìm agus leasachadh nan consoles sin san àm ri teachd.

Gu crìch, tha co-dhùnadh Sony na h-ainmean PlayStation 6 gu PlayStation 10 a chomharrachadh a’ comharrachadh diongmhaltas a’ chompanaidh a bhrannd a dhìon agus fuireach air thoiseach anns a’ mhargaidh gheamannan farpaiseach. Ged a tha mion-fhiosrachadh nan consoles sin fhathast mì-chinnteach, tha an gluasad seo a’ nochdadh dealas Sony a bhith a’ dùileachadh agus ag ullachadh airson adhartasan ann an gèam tòcan san àm ri teachd.

stòran:

- Gematsu