Oileanaich a’ faighinn buannachd bho dhòigh-obrach ùr a thaobh mìosachan sgoile

Ann an oidhirp gus làthaireachd oileanach a leasachadh agus lughdachadh aimhreit air ùine teagaisg, tha sgìre sgoile Pasco County ann am Florida air dòigh-obrach ùr a chuir an gnìomh a thaobh mìosachan na sgoile airson na bliadhna acadaimigeach 2024-25. An àite a’ chlàr thraidiseanta de sheachdain sgoile còig latha, bidh an sgìre a’ tabhann deireadh-sheachdainean ceithir latha tron ​​bhliadhna, còmhla ri saor-làithean a th’ ann mar-thà.

Bha an co-dhùnadh na “saor-làithean beaga” sin a thoirt a-steach air a bhrosnachadh le draghan gu bheil teaghlaichean gu tric a’ gabhail saor-làithean rè làithean sgoile, a’ leantainn gu neo-làthaireachd oileanach. Le bhith a’ toirt seachad roghainnean a bharrachd airson saor-làithean a phlanadh, tha an sgìre an dòchas teaghlaichean a bhrosnachadh gus tursan a chuir air dòigh air na deireadh-sheachdainean fada ainmichte sin, a’ lughdachadh na tha de neo-làthaireachd ann an làithean sgoile àbhaisteach.

Tha ìre neo-làthaireachd cuibheasach làitheil na sgìre timcheall air 5% an-dràsta, agus tha neo-làthaireachd leantainneach air a bhith a’ dol am meud. Is e amas a’ mhìosachain ùir dèiligeadh ris na cùisean sin le bhith a’ toirt prìomhachas do làthaireachd agus a’ meudachadh ùine teagaisg nan oileanach. A dh’ aindeoin an t-seachdain as giorra, tha an sgìre a’ dèanamh cinnteach gun toir am mìosachan ath-sgrùdaichte fhathast barrachd gheàrr-chunntasan airson leasanan na a’ bhliadhna seo.

Gus coinneachadh ri feumalachdan oileanaich is thidsearan, tha an sgìre cuideachd air atharrachaidhean eile a dhèanamh air a’ mhìosachan. Chaidh cuir às do cheithir leth-latha sa chiad semeastar gus latha slàn a sholarachadh airson trèanadh thidsearan. A bharrachd air an sin, cha bhith an sgìre a’ clàradh làithean dèanamh doineann sònraichte, a’ ceadachadh sùbailteachd ann a bhith a’ gabhail ri ùine teagaisg a chaidh a chall.

Chaidh a’ bhliadhna sgoile a dhealbhadh gu faiceallach gus an ùine teagaisg a mheudachadh mus fosgail uinneag deuchainn na stàite sa Chèitean. Le bhith a’ tòiseachadh air a’ cheann-latha ceadaichte as tràithe a rèir lagh na stàite, tha an sgìre ag amas air a’ chuid as fheàrr a dhèanamh den ùine a tha ri fhaotainn airson oileanaich ullachadh airson measaidhean cudromach.

Tha sgìre sgoile Siorrachd Pasco dealasach a thaobh a bhith a’ sgrùdadh dhòighean ùr-ghnàthach gus làthaireachd oileanach agus ùine oideachaidh àrdachadh. Le bhith a’ buileachadh nan atharrachaidhean sin air mìosachan na sgoile, tha an sgìre an dòchas builean oileanach a leasachadh agus àrainneachd ionnsachaidh nas èifeachdaiche a chruthachadh.