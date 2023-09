Ag ath-bheachdachadh air Amas 10,000 Ceum: Rannsachadh Ùr air Ceumannan a’ Chunntadh agus Slàinte

O chionn bliadhna, thòisich an deasc Well + Being aig The Washington Post air a mhisean gus comhairle stèidhichte air saidheans a thoirt seachad airson an slàinte as fheàrr. Le fòcas air a bhith ag àrach a’ chuirp, an inntinn, agus na dàimhean, tha an deasg air a bhith ag amas air cumhachd a thoirt do leughadairean roghainnean fiosraichte a dhèanamh mun slàinte aca. Mar chomharrachadh air a’ chlach-mhìle seo, chaidh taghadh den chomhairle as fheàrr aca airson a bhith beò gu math gach latha a ghlèidheadh.

Tha aon phìos comhairle mar seo a’ toirt dùbhlan don bheachd gur e 10,000 ceum san latha an ìre òrail airson gnìomhachd chorporra. Tha Gretchen Reynolds, an neach-colbh air cùl “Your Move,” a’ moladh nach eil dad draoidheil ann mun àireamh shònraichte seo. Tha rannsachadh ùr a’ nochdadh gum faighear na buannachdan as motha do dhaoine fo aois 60 le cunntasan ceuma làitheil eadar mu 8,000 agus 10,000. Dhaibhsan a bha nas sine na 60, bha an stairsneach beagan nas ìsle, leis an àite milis airson cunnart bàsmhorachd nas ìsle a’ tuiteam eadar 6,000 agus 8,000 ceum.

Mar thoradh air an fhoillseachadh seo, tha Well + Being a’ tabhann seachd molaidhean airson cunntairean ceum. Tha na molaidhean seo ag amas air daoine fa leth a chuideachadh gus na ceumannan aca a leantainn gu h-èifeachdach agus barrachd gnìomhachd chorporra a thoirt a-steach nam beatha làitheil. Tha molaidhean a’ toirt a-steach a bhith a’ suidheachadh amasan a ghabhas coileanadh, a’ meudachadh àireamh nan ceumannan mean air mhean, agus a’ cleachdadh teicneòlas leithid pedometers no lorgairean fallaineachd. Le bhith a’ leantainn nam molaidhean seo, faodaidh daoine fa leth am mathas corporra a bharrachadh gun a bhith a’ faireachdainn gu bheil iad air an sàrachadh le targaid cunntais ceum àrd.

Tha e cudromach cuimhneachadh gu bheil sunnd a’ gabhail a-steach barrachd air dìreach slàinte corporra. Le bhith a’ toirt prìomhachas do shunnd iomlan agus a’ dèanamh roghainnean fiosraichte a tha stèidhichte air fianais shaidheansail, faodaidh daoine beatha chothromach agus choileanta a leantainn. Tha an deasg Well + Being aig The Washington Post a’ leantainn air adhart a’ toirt seachad artaigilean agus comhairle gus taic a thoirt do luchd-leughaidh an amas seo a choileanadh.

Source:

An Washington Post - Deasg Well + Being