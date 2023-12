An OnePlus 12R: Companach a tha càirdeil don bhuidseit don OnePlus 12

Thathas an dùil gun dèan OnePlus tonnan leis na tairgsean as ùire aige, agus chan e dìreach an OnePlus 12 aig a bheil luchd-leantainn beò. Mar phàirt den chomharrachadh 10mh ceann-bliadhna aca, tha a’ chompanaidh air dearbhadh gun deach an OnePlus 12R a leigeil ma sgaoil air feadh na cruinne, a’ briseadh air falbh bhon traidisean aca a bhith a’ cuingealachadh an t-sreath “R” gu Sìona agus na h-Innseachan.

Fhad ‘s a tha OnePlus air mion-fhiosrachadh an OnePlus 12R a chumail fo chòmhdach, tha luchd-leantainn mu thràth a’ beachdachadh air na dh ’fhaodadh a’ chompanach seo a tha càirdeil don bhuidseit don phrìomh shuaicheantas OnePlus 12 a thabhann. Tha ath-aithrisean san àm a dh'fhalbh, leithid an OnePlus 11R, air a bhith beagan nas lugha de chumhachd ach dreachan gu math nas ruigsinneach de na prìomh cho-aoisean aca. Tha e sàbhailte gabhail ris gun lean an OnePlus 12R leis a’ ghluasad seo.

Tha an OnePlus 12R na dheagh roghainn dhaibhsan a tha airson eòlas fhaighinn air branda OnePlus gun a bhith a ’briseadh a’ bhanca. Fhad ‘s a tha mion-chomharrachaidhean drùidhteach mar suas ri 12GB de RAM agus 24TB de stòradh aig an OnePlus 1 ainmeil, tha coltas ann gum bi an OnePlus 12R a’ tabhann rèiteachadh nas lugha, foirfe airson a chleachdadh gu làitheil.

Tha OnePlus air cliù a chosnadh airson a bhith a’ lìbhrigeadh fònaichean sgairteil àrd-inbhe a tha a’ faighinn cothromachadh eadar prìs reusanta agus coileanadh. Thathas an dùil gun lean an OnePlus 12R leis an traidisean seo, a’ tabhann inneal earbsach is comasach aig bloigh de phrìs a phrìomh bhuidheann.

Fhad ‘s a tha sinn a’ feitheamh gu dùrachdach ris an fhoillseachadh oifigeil, faodaidh luchd-leantainn OnePlus a bhith an dùil inneal a chaidh a dhealbhadh gus frithealadh air raon nas fharsainge de luchd-cleachdaidh. Co-dhiù a tha thu dèidheil air teicneòlas air buidseat no a ’coimhead airson inneal àrd-sgoile, tha coltas ann gun toir an OnePlus 12R eòlas fòn cliste gun cho-rèiteachadh às aonais an taga prìs àrd.

Mar sin cùm do shùilean airson tuilleadh fiosrachaidh mun OnePlus 12R. Mar a bhios OnePlus a’ leantainn air adhart a’ leudachadh a ruigsinneachd chruinneil, faodaidh sinn a bhith an dùil ri sreath inntinneach de dh’ innealan a fhreagras air grunn roghainnean is bhuidseatan.