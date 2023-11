Bidh Apple Watch a’ Sàbhaladh Beatha: Sgeul Sònraichte mu Lorg agus Diagnosis

Tha sgeulachd iongantach air nochdadh a tha a’ soilleireachadh mar a dh’ fhaodadh feartan sàbhalaidh-beatha Apple Watch leantainn gu lorgan meidigeach ris nach robh dùil agus èiginneach. O chionn ghoirid roinn Judith Luebke à Oklahoma an t-eòlas aice air mar a bha pàirt deatamach aig an inneal ann a bhith a ’cuideachadh le bhith a’ faighinn a-mach an tinneas an t-siùcair aice o chionn dà bhliadhna.

An toiseach, thug Luebke iomradh air an ìre àrd de ìre cridhe air an Apple Watch aice mar thoradh air an cuideam a bha i a’ faighinn às deidh dhi a cèile a chall. Ach, bha a co-oibrichean draghail ag iarraidh gun iarr i aire mheidigeach. Gu mì-fhortanach, chaidh Luebke dhan ospadal agus, gu h-iongantach, fhuair i breithneachadh tinneas an t-siùcair airson a 'chiad uair. Chan e a-mhàin sin, ach fhuair i a-mach cuideachd gu robh na h-ìrean siùcar fala aice cunnartach àrd, suidheachadh a dh’ fhaodadh a bhith a ’bagairt air beatha air nach robh i mothachail.

Na briathran fhèin, thuirt Luebke, “Nam biodh mi air feitheamh an deireadh-sheachdain, is dòcha nach biodh mi air a bhith beò.” Dh’aidich i gun do shàbhail am fios ùineail air an Apple Watch aice a beatha aig a’ cheann thall, leis gu robh i air na comharraidhean aice a chuir às mar shàrachadh a-mhàin agus nach robh i an dùil dotair fhaicinn.

Chuir nighean Luebke, Shannon Bowers, an cèill taing mhòr airson an Apple Watch agus na daoine ann am beatha a màthar a chuir ìmpidh oirre cuideachadh meidigeach a shireadh. Dh'aidich Bowers, às aonais faire agus eadar-theachd ceannard a màthar agus a cho-obraichean, gum faodadh a 'bhuil a bhith air a bhith duilich.

Tha an sgeulachd bhrosnachail seo a’ daingneachadh na buannachdan ris nach robh dùil a tha luchd-ceannach san t-saoghal fhìor a’ faighinn a-mach tron ​​​​Apple Watch. Le bhith a’ cothlamadh teicneòlas ùr-nodha le comasan sgrùdaidh slàinte, tha an Apple Watch a’ dearbhadh a chomas a bhith na inneal sàbhalaidh-beatha. Tha e na chuimhneachan cumhachdach air an eadar-ghearradh eadar ùr-ghnàthachadh teicneòlach agus sunnd daonna.

Tha an sgeulachd bhrosnachail seo a' daingneachadh na buannachdan ris nach robh dùil a tha luchd-ceannach san t-saoghal fhìor a' faighinn a-mach tron ​​​​Apple Watch. Le bhith a' cothlamadh teicneòlas ùr-nodha le comasan sgrùdaidh slàinte, tha an Apple Watch a' dearbhadh a chomas a bhith na inneal sàbhalaidh-beatha. Tha e na chuimhneachan cumhachdach air an eadar-ghearradh eadar ùr-ghnàthachadh teicneòlach agus sunnd daonna.

