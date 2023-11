Iùl mu bhith ag ùrachadh do PlayStation 4 le SSD

Mas e sealbhadair PlayStation 4 a th’ annad, is dòcha gu bheil thu air mothachadh gum faod na h-amannan luchdachadh airson geamannan a bhith gu math slaodach. Is e an deagh naidheachd gun urrainn dhut cruth cruaidh a’ chonsail agad ùrachadh gu draibhear cruaidh-stàite (SSD) agus amannan luchdachadh a leasachadh gu mòr. San stiùireadh seo, coisichidh sinn thu tro na ceumannan airson an draibhear PS4 agad ùrachadh gu SSD.

Mus tèid sinn a-steach do na ceumannan, tuigidh sinn na buannachdan bho ùrachadh gu SSD. Tha an dreach cruaidh àbhaisteach a thig leis an PS4 slaodach, a dh’ fhaodadh amannan luchdachadh fada a bhith duilich. Air an làimh eile, tha SSD a’ tabhann astaran leughaidh is sgrìobhaidh nas luaithe, a’ ciallachadh gum bi amannan luchdachadh nas giorra ann airson geamannan. Ged nach dèan e na h-amannan luchdachadh sa bhad, faodaidh dùil a bhith agad ri lùghdachadh timcheall air 10 gu 20 diog no barrachd.

A-nis, leig dhuinn tòiseachadh leis a 'phròiseas ùrachadh.

Ceum 1: Cùl suas do shàbhaladh geama

An toiseach, feumaidh tu cùl-taic a dhèanamh den dàta agad gu lèir mus cuir thu a-mach an cruth cruaidh. Gus seo a dhèanamh, feumaidh tu draibhear USB. Rach gu Settings> System> Back Up and Restore on PS4 agad agus tagh an roghainn Back Up PS4. Dèan cinnteach gun dèan thu cùl-taic den dàta a shàbhail thu, a’ toirt a-steach sàbhalaidhean geama, agus faodaidh tu cuideachd cùl-taic a dhèanamh de thagraidhean ma thogras tu.

Ceum 2: Cuir an àite an Drive

Aon uair ‘s gu bheil cùl-taic den dàta agad, tha an t-àm ann an draibh cruaidh a chuir na àite. Tha Sony air am pròiseas seo a dhèanamh gu math sìmplidh. A rèir modail an PS4 agad, faodaidh na ceumannan atharrachadh beagan. Bidh feum agad air screwdriver gus an cèidse cruaidh-chruaidh a thoirt air falbh agus an SSD a chuir na àite. Dèan cinnteach gu bheil an dràibhear tèarainte le sgriothan.

Ceum 3: Ath-stàlaich am bathar-bog PS4

Às deidh dhut an SSD ùr a chuir a-steach, feumaidh tu am bathar-bog PS4 ath-shuidheachadh. Tha seo a’ toirt a-steach cruth a chuir air draibhear USB, a’ luchdachadh sìos bathar-bog an t-siostaim bho dhuilleag taic Sony, agus a’ tòiseachadh am PS4 ann am Modh Sàbhailte gus am bathar-bog a stàladh bhon draibh USB. Dèan cinnteach gun lean thu an stiùireadh mionaideach a thug Sony seachad airson pròiseas ath-shuidheachadh rèidh.

Ceum 4: Thoir air ais an dàta agad agus ath-stàlaich geamannan

Aon uair ‘s gu bheil am bathar-bog air a chuir a-steach, faodaidh tu logadh a-steach don chunntas PlayStation agad agus an dàta a chuir thu taic ris na bu thràithe a thoirt air ais. Ma chleachd thu draibhear USB, dìreach cuir a-steach don consol e agus lean an stiùireadh air an sgrion. Mu dheireadh, faodaidh tu na geamannan agad ath-shuidheachadh agus tlachd fhaighinn bho na h-amannan luchdachadh leasaichte air an PS4 ùraichte agad.

FAQ:

C: An dèan ùrachadh mo PS4 gu SSD falamh mo bharantas?

F: Chan e, cha bhith ùrachadh a’ chruaidh-chruaidh a’ cur às don bharantas fhad ‘s a leanas tu am modh-obrach ceart.

C: An urrainn dhomh SSD M.2 a chleachdadh an àite SSD 2.5-òirleach?

A: Chan e, tha feum aig an PS4 air SSD 2.5-òirleach, agus mar sin cha bhi M.2 SSD co-chòrdail.

C: Dè cho fada ’s a bheir am pròiseas ùrachaidh?

F: Bu chòir don phròiseas gu lèir, a 'gabhail a-steach cùl-taic dàta, ath-shuidheachadh an dràibhidh, agus ath-stàladh am bathar-bog, timcheall air 15 mionaidean.

C: An leasaich ùrachadh gu SSD coileanadh geama a bharrachd air amannan luchdachadh?

A: Fhad ‘s a bhios SSD gu sònraichte a’ leasachadh amannan luchdachadh, dh’ fhaodadh e leantainn gu cluiche nas socair agus stàladh gheamannan is ùrachaidhean nas luaithe.

C: An urrainn dhomh SSD taobh a-muigh a chleachdadh an àite an draibhear a-staigh a chuir na àite?

A: Faodaidh, faodaidh tu SSD taobh a-muigh a chleachdadh tro aon de na puirt USB air an PS4, ach is dòcha nach bi an leasachadh astair cho cudromach ri ùrachadh SSD a-staigh.

Cuimhnich gun coinnich thu ris an stiùireadh sònraichte airson do mhodail PS4 agus gabh an rabhadh ceart fhad ‘s a tha thu a’ làimhseachadh na pàirtean bathar-cruaidh. Le beagan foighidinn agus na h-innealan ceart, faodaidh tu beatha ùr a thoirt a-steach don PlayStation 4 agad le ùrachadh SSD. Geamannan toilichte!