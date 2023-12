A’ coimhead air ais air bliadhna air leth de gheamannan air Nintendo Switch

Ann am bliadhna làn de thoileachasan gèam, nochd Nintendo Switch mar fhìor churaidh. Co-dhiù an lorg thu solace ann an sàmhchair an iasgaich no an do rinn thu deuchainn air do sgilean an aghaidh nàimhdean làidir, tha sinn gu mòr an dòchas gun do chòrd an eòlas agad air an t-siostam ùr-ghnàthach Nintendo Switch™.

Mar a bhios sinn a’ tagradh adieu gu 2023, tha sinn a’ toirt cuireadh dhut turas a ghabhail sìos sreath cuimhne le bhith a’ tadhal air làrach-lìn Nintendo Switch Year in Review 2023 agus a’ logadh a-steach don chunntas Nintendo agad. Air an àrd-ùrlar tlachdmhor seo, gheibh thu geàrr-chunntas pearsanta den turas cluich agad tron ​​​​bhliadhna a dh’ fhalbh. Ach chan e sin uile; faodaidh tu cuideachd do choileanaidhean a thaisbeanadh gu pròiseil le bhith gan roinn le do charaidean air diofar àrd-ùrlaran meadhanan sòisealta.

Le gach latha a’ dol seachad, tha cruth-tìre nan geamannan a’ sìor fhàs, agus tha sinn a’ coimhead air ais air a’ bhliadhna a dh’ fhalbh le taing mhòr airson do thaic agus do dhealas. Tha an dealas gun fhiosta agad do Nintendo Switch air a bhith na stiùir air ar soirbheachas, agus airson sin, tha sinn a’ toirt taing dhùrachdach dhuinn.

Mar a bhios sinn a’ coimhead air adhart ris a’ bhliadhna a tha romhainn, tha sinn ag amas air am bàr àrdachadh eadhon nas àirde. Le grunn gheamannan inntinneach agus feartan ùr-ghnàthach san amharc, tha 2024 a’ gealltainn a bhith na chaibideil inntinneach eile ann an saga Nintendo Switch.

Mar sin, dha na cluicheadairean uile a ghabh ri toileachas Nintendo Switch am-bliadhna, tha sinn a’ toirt taing dhùrachdach dha. Tha do dhealas agus do ghràdh airson gèamadh gar brosnachadh gu bhith a’ strì airson mòrachd. Nach tòisich sinn air turas cluich iongantach còmhla ann an 2024!