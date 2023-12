Nicolas Cage a’ cur an cèill gaol do San Francisco aig Oidhche Dhuaisean Fèis SFFilm

Ghoid an cleasaiche Nicolas Cage an taisbeanadh aig Oidhche Dhuaisean Fèis SFFilm far an do nochd e a spèis do bhaile-mòr tarraingeach San Francisco. Chuimhnich Cage, aig a bheil grunn thogalaichean anns a’ bhaile, mu na cuimhneachain mhath aige air an “aimsir fhuar, bhrèagha, cheòthach, Banrigh Anna Bhictòrianach agus baidhsagalan-motair” a tha a’ mìneachadh seun sònraichte San Francisco.

Nochd an cleasaiche cliùiteach gun deach cuid de na h-amannan as fheàrr leis a chuir seachad anns a’ bhaile anns na bliadhnaichean tràtha aige. Tha àite sònraichte aig San Francisco na chridhe leis gun do chuir e seachad deagh ùine còmhla ri a cho-oghaichean agus a theaghlach rè na bliadhnaichean riochdail aige. Chaidh Cage air adhart ag ràdh, “Cothrom sam bith a gheibh mi cuireadh air ais - tha mi airson a bhith an seo.”

Tha gaol Cage ri San Francisco a’ leudachadh nas fhaide na dìreach cianalas. B’ àbhaist dha a bhith a’ gluasad air na sràidean air a’ bhaidhsagal-motair aige, a’ toirt a-steach a’ bhòidhchead seallaidh a tha aig a’ bhaile ri thabhann. Agus b’ e a’ chiad chèidse dachaigh a cheannaich a’ Bhanrigh Anna Bhictòrianach air Sràid Franklin, far an robh ùine iongantach aige.

Ach tha ceangal Cage ris a’ bhaile a’ dol nas doimhne. Rinn e sgrùdadh aig Taigh-cluiche cliùiteach Ameireagaidh Tèarmann San Francisco, a’ toirt urram dha na sgilean cleasachd aige agus a’ suidheachadh bunait airson a chùrsa-beatha cliùiteach ann an Hollywood. Bha sealladh beòthail theatar a’ bhaile na àrd-ùrlar foirfe dha Cage gus a thàlant agus a dhealas airson cleasachd a leasachadh.

Mar chomharra air na chuir e gu mòr ri saoghal taigh-dhealbh, fhuair Cage duais euchdan fad-beatha leis an neach-ciùil Tom Waits aig tachartas SFFILM. Tha an t-urram airidh seo a’ daingneachadh àite Cage am measg nan sàr-chleasaichean agus a’ soilleireachadh a’ bhuaidh dhomhainn a thug e air fad a bheatha.

Tha adhradh Nicolas Cage airson San Francisco ri fhaicinn anns na faclan agus na dh'fhiosraich e. Bho na cuimhneachain tràtha aige gu a thuras cleasachd soirbheachail, tha am baile air a bhith gu mòr an sàs ann a bhith a’ cumadh an neach a th’ ann an-diugh. Tha tarraing San Francisco fhathast a’ tarraing luchd-turais chan ann a-mhàin ach cuideachd daoine ainmeil mar Cage, a tha a’ faicinn a’ bhaile mar dhachaigh air a bheil meas air falbh bhon dachaigh.