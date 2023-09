Brawl All-Star Nickelodeon 2 a’ toirt a-steach Aang bho Avatar: The Last Airbender

Tha GameMill Entertainment air ainmeachadh gu bheil Aang bhon t-sreath mòr-chòrdte Nickelodeon Avatar: The Last Airbender a’ tighinn còmhla ris an roster de Nickelodeon All-Star Brawl 2. Thig Aang le gluasad gu tur ùr, a’ taisbeanadh a mhaighstireachd air lùbadh adhair.

Thathas an dùil gum bi caractaran ùra anns an raon brawler a tha ri thighinn a bharrachd air brawlers tilleadh nas fheàrr. Tha cur-ris Aang ris a’ gheama a’ cur ri toileachas luchd-leantainn an t-sreath Avatar, leis gum bi e comasach dhaibh cluich mar an gaisgeach adhair as fheàrr leotha. Tha briseadh nan caractaran a’ nochdadh gum bi seata ghluasadan sònraichte aig Aang a tha a’ nochdadh a chomasan bhon taisbeanadh.

Chaidh Ember bho Danny Phantom ainmeachadh o chionn ghoirid cuideachd le foillseachadh trèilear geama oifigeil. Bidh seo a’ leudachadh clàr-ama Nickelodeon All-Star Brawl 2 agus a’ toirt caractar gaolach eile dha luchd-leantainn a bhith a’ coimhead air adhart ris.

Ged nach deach ceann-latha sgaoilidh ainmeachadh fhathast, tha dùil gun cuir Nickelodeon All-Star Brawl 2 air bhog air an Nintendo Switch agus àrd-ùrlaran eile nas fhaide air adhart am-bliadhna. Bidh an geama ris an robh dùil mòr a’ toirt còmhla caractaran bho dhiofar thaisbeanaidhean Nickelodeon, a’ toirt cothrom do chluicheadairean a dhol an sàs ann am batail inntinneach leis na gaisgich beòthail as fheàrr leotha.

Cum sùil air airson barrachd nochdaidhean charactaran agus ùrachaidhean air Nickelodeon All-Star Brawl 2. Faodaidh luchd-leantainn grèim fhaighinn air sanasan roimhe agus nochdaidhean caractar le bhith a’ tadhal air craoladh Nintendo Life den gheama.

Dè do bheachd air Aang a’ tighinn còmhla ris a’ chlàr? A bheil thu air bhioran a bhith a’ cluich mar esan ann an Nickelodeon All-Star Brawl 2? Roinn do bheachdan anns na beachdan gu h-ìosal.

Mìneachaidhean:

- Arena brawler: Seòrsa de ghnè geama bhidio far am bi cluicheadairean an sàs ann an sabaid taobh a-staigh raon dùinte.

- Moveset: Na comasan, na gluasadan agus na h-ionnsaighean sònraichte as urrainn do charactar a choileanadh ann an geama bhidio.

stòran:

- Sanas GameMill Entertainment

- Craoladh Nintendo Life de Nickelodeon All-Star Brawl 2