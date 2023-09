Bidh an NFT Gaming Co. a’ cur air bhog a’ chiad gheama, “Space Striker AI”

Àrd-ùrlar cluich didseatach Tha an NFT Gaming Co. air ainmeachadh gu bheil iad a’ dol a-steach don mhargaidh le foillseachadh a’ chiad gheama aca, “Space Striker AI,” a tha ri fhaighinn air innealan Android agus iOS. Tha a’ chompanaidh ag amas air a’ bheàrn eadar geamannan traidiseanta agus Web 3 a dhùnadh le bhith a’ leasachadh gheamannan cas a tha a’ toirt a-steach feartan ùra leithid comharran neo-ungible (NFTn).

Thuirt Ceannard The NFT Gaming Co., Vadim Mats, gur e an amas aca geamannan didseatach àbhaisteach a chur còmhla le eileamaidean sònraichte sa gheama, a’ toirt a-steach craiceann, caractaran, agus eòlasan a dh’ fhaodar a chruthachadh agus a mheas mar NFTn. Le bhith ag amalachadh teicneòlas blockchain a-steach do gheamannan, tha a’ chompanaidh ag amas air ìre ùr de sheilbh agus luach a thabhann do luchd-cleachdaidh airson am maoin in-gheam.

A bharrachd air “Space Striker AI,” tha planaichean aig an NFT Gaming Co. gus barrachd gheamannan agus tagraidhean gineadh teachd-a-steach a leigeil ma sgaoil a dh’ aithghearr. Tha fòcas a’ chompanaidh air eòlasan cluich ùr-ghnàthach a chruthachadh a bhios a’ luathachadh NFTn ga chuir air leth bho luchd-leasachaidh geama traidiseanta.

Faodar “Space Striker AI” a luchdachadh sìos bho gach cuid Google Play Store agus Apple App Store. Tha inntrigeadh NFT Gaming Co. a-steach don mhargaidh air deagh aire fhaighinn mar-thà, leis na h-earrannan malairt Nasdaq aca ag èirigh còrr air 8% ann an gnìomhachd ro-mhargaidh.

Mar a tha gnìomhachas nan geamannan a’ sìor fhàs, tha amalachadh NFTn agus teicneòlas blockchain a’ toirt chothroman ùra dha cluicheadairean a dhol an sàs ann an geamannan agus a’ sealbhachadh maoin didseatach gun samhail. Tha an t-slighe a-steach don mhargaidh aig an NFT Gaming Co. a’ comharrachadh ceum cudromach a dh’ ionnsaigh gabhail ri prìomh-shruthadh NFTn ann an gèamadh.

Mìneachaidhean:

- Comharran neo-ungible (NFTn): Maoin didseatach gun samhail a tha a’ riochdachadh seilbh air rud sònraichte no pìos susbaint air an blockchain.

Stòran: Fios naidheachd NFT Gaming Co., MT Newswires.