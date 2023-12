Luchd-lagh Wisconsin a’ moladh Bile gus Seilbh Marijuana a dhì-eucoir

By

Tha luchd-lagh Wisconsin bho thar loidhnichean pàrtaidh a’ tighinn còmhla gus bile ùr a thoirt a-steach a tha ag amas air dì-eucoir seilbh marijuana aig ìre ìosal. Tha na riochdairean Shae Sortwell (R) agus Sylvia Ortiz-Velez (D), còmhla ris an t-Seanalair Lena Taylor (D), a’ toirt taic don reachdas, a tha a’ feuchainn ris an logjam air poileasaidh cainb a bhriseadh anns an reachdadaireachd fo smachd GOP.

Dhèanadh am bile a chaidh a mholadh suas ri 14 gram de cainb a pheanasachadh le forfeiture catharra $ 100, a’ toirt air falbh bagairt ùine prìosain. Chuireadh e casg cuideachd air eucoirich a-rithist bho bhith a’ fulang peanasan nas miosa le bhith gun a bhith a’ cunntadh dìtidhean anns an robh suas ri 28 gram. Tha luchd-urrais a’ bhile ag argamaid nach bu chòir Wisconsin a bhith a’ cur dhaoine sa phrìosan airson eucoirean beaga marijuana, gu h-àraidh nuair a tha stàitean eile air ceumannan a ghabhail mar-thà gus seilbh a dhì-eucoir.

Bheireadh an reachdas cuideachd barrachd cead do luchd-fastaidh a thaobh poileasaidhean deuchainn cainb san àite-obrach. Fhad ‘s a tha am bile ag amas air peanasan a lughdachadh airson seilbh agus cleachdadh paraphernalia marijuana, tha e fhathast a’ ceadachadh càin cho àrd ri $ 10 a chuir air na h-eucoirean sin.

A bharrachd air dì-eucoir, tha am bile ag amas air uallach luchd-fastaidh a tha a’ roghnachadh gun a bhith feumach air deuchainn dhrogaichean THC airson tagraichean obrach no luchd-obrach a chuingealachadh. Ach, tha cuid de shaoradh bhon phoileasaidh seo, leithid obraichean le cùmhnantan feadarail, gèilleadh Roinn Còmhdhail na SA, no aontaidhean barganachaidh còmhla le òrdughan sònraichte.

Tha luchd-taic a’ bhile ag iarraidh air luchd-lagh eile a bhith nan luchd-taic mus tèid a thoirt a-steach gu foirmeil.

Ged a tha luchd-tagraidh airson ath-leasachadh marijuana sa chumantas a’ cur fàilte air ceumannan sam bith a dh’ ionnsaigh stad a chuir air an grèim airson eucoirean co-cheangailte ri cainb ann an Wisconsin, tha cuid ag argamaid nach eil dì-eucoir a’ dol fada gu leòr. Tha deamocrataich leithid Ceannard Mion-shluaigh an t-Seanaidh Melissa Agard a’ putadh airson laghail coileanta agus a’ cur ìmpidh air a’ phoball cuideam a chuir air riochdairean èisteachdan a chumail mun chùis.

Tha Wisconsin a’ seasamh mar outlier san roinn, le stàitean faisg air làimh leithid Illinois, Michigan, agus Minnesota air marijuana a dhèanamh laghail mar-thà. A dh'aindeoin seo, tha an reachdadaireachd glèidhteach air a bhith an aghaidh eadhon ath-leasachadh mean air mhean. Ach, tha sgaoileadh tuairmse fiosgail o chionn ghoirid le Roinn Ionmhais na stàite a’ moladh gum faodadh buaidh eaconamach mòr a bhith aig laghail marijuana, a’ gineadh timcheall air $ 170 millean ann an teachd-a-steach chìsean gach bliadhna.

Fhad ‘s a tha na thachair don bhile fhathast mì-chinnteach, cumaidh luchd-tagraidh agus luchd-reachdais orra a’ putadh airson poileasaidhean marijuana ciallach a tha a’ nochdadh atharrachadh bheachdan a thaobh cainb.