Roghainn taigheadais aig prìs ruigsinneach ùr ann an sgìre New Port Richey

Tha cothrom air leth airson taigheadas aig prìs ruigsinneach air ruighinn sgìre New Port Richey. Tha Leasachadh Coimhearsnachd Siorrachd Pasco air ainmeachadh gu bheil leasachadh air togalach taigheadais ùr inntinneach, Tanager Square Apartments. Tha an leasachadh seo ag amas air frithealadh air feumalachdan theaghlaichean agus dhaoine fa leth a tha a’ coimhead airson roghainnean taigheadais aig prìs ruigsinneach.

Suidhichte aig 8128 Ceàrnag Tanager, dìreach far Old County Road 54, tha na h-àitean sin a’ tabhann àite goireasach le ruigsinneachd furasta gu goireasan faisg air làimh. Le gabhail ri tagraidhean a’ dol air adhart, faodaidh luchd-còmhnaidh a bhith a’ coimhead air adhart ri cothroman màil a dh’ aithghearr.

Gus am pròiseas tagraidh a dhèanamh comasach, faodaidh teaghlaichean le ùidh na tagraidhean aca a chuir a-steach a-nis aig Pàirc Laguna, togalach faisg air làimh a tha suidhichte aig 4014 W Waters Ave, Tampa, FL 33614. Gus tuilleadh fiosrachaidh fhaighinn mu Tanager Square Apartments, faodaidh daoine fa-leth tadhal air an làrach-lìn aig tangersquare.pmiflorida.com/#main no cuir fios chun sgioba riaghlaidh gu dìreach aig 727-761-9899.

Tha an togalach ùr aig prìs ruigsinneach seo ann am New Port Richey a’ toirt deagh chothrom dha daoine fa-leth agus teaghlaichean a tha a’ strì ri taigheadas freagarrach a lorg taobh a-staigh a’ bhuidseit aca. Le àrdachadh ann an cosgaisean bith-beò ann an saoghal an latha an-diugh, tha e na adhbhar toileachais a bhith a’ faicinn iomairtean mar seo a tha a’ toirt prìomhachas don fheum air taigheadas aig prìs reusanta.

Bu chòir oidhirpean Leasachadh Coimhearsnachd Siorrachd Pasco a mholadh airson an dealas a thaobh a bhith a’ toirt seachad roghainnean taigheadais aig prìs reusanta san sgìre. Chan eil teagamh nach eil Tanager Square Apartments gu bhith a’ toirt deagh bhuaidh air a’ choimhearsnachd le bhith a’ dèiligeadh ri feumalachdan taigheadais mòran dhaoine is theaghlaichean.

Gu crìch, tha Tanager Square Apartments a’ toirt roghainn ùr gealltanach airson taigheadas aig prìs ruigsinneach ann an sgìre New Port Richey. Le a shuidheachadh goireasach, goireasan ruigsinneach, agus dealas a thaobh prìs ruigsinneach, tha an togalach taigheadais seo gu cinnteach na chur-ris fàilteachail don choimhearsnachd.