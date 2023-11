Bidh bàta-fànais Lucy NASA a’ lorg siostam asteroid dà-chànanach

O chionn ghoirid chuir bàta-fànais NASA Lucy crìoch air flyby den chiad targaid asteroid aca agus rinn e lorg iongantach - is e siostam binary a th ’anns an asteroid, leis an t-ainm Dinkinesh, anns a bheil asteroid bun-sgoile nas motha agus“ gealach ”nas lugha a’ cuairteachadh timcheall air. Nochd na h-ìomhaighean a ghlac Lucy am feart sònraichte seo agus chuir e iongnadh air an luchd-saidheans a bha an sàs sa mhisean.

Thathas a’ meas gu bheil am prìomh asteroid ann an siostam Dinkinesh mu leth mhìle de leud, agus tha an saideal aige mu 0.15 mìle de leud. Tha an lorg ris nach robh dùil air àrdachadh a bharrachd air an othail a tha timcheall air misean Lucy, a tha ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air sgaothan Trojan, dà bhuidheann de asteroids a tha suidhichte air an aon shlighe ris a’ phlanaid Jupiter.

“Is e na Trojans an sluagh mòr mu dheireadh de stuthan nach fhaca sinn fhathast faisg air làimh," thuirt an neach-saidheans planaid NASA Thomas Statler. “Agus tha Lucy a’ dol a dhèanamh sin airson a ’chiad uair.”

Chaidh am misean ainmeachadh às deidh cnàimhneach ainmeil “Lucy”, lorg ùr ann an mean-fhàs daonna. San aon dòigh, tha NASA an dòchas gun toir sgrùdadh air na fosailean planaid seo seallaidhean luachmhor air tùs ar siostam grèine.

Ged a b’ e prìomh amas coinneamh Lucy le Dinkinesh a bhith a’ dèanamh deuchainn air siostam lorg asteroid an t-soitheach-fànais, tha mion-sgrùdadh air na h-ìomhaighean a’ moladh gum faodadh sgrùdadh a dhèanamh air an asteroid dà-chànanach seo solas a thoirt air mar a dh’ imrich asteroids den aon mheud nas fhaisge air an Talamh. Tha an leithid de eòlas deatamach airson a bhith a’ measadh chunnartan a dh’ fhaodadh a bhith ann don phlanaid againn.

Fhad ‘s a bha Dinkinesh na chur-ris ris nach robh dùil ri misean Lucy, leanaidh an soitheach-fànais air a thuras àrd-amasach tron ​​​​fhànais. Às deidh rendezvous le asteroid prìomh chrios eile agus lùban grèine a bharrachd, ruigidh Lucy na sgaothan Trojan ann an 2027, agus an uairsin tadhal air an swarm de asteroids a ’slaodadh Jupiter ann an 2033.

Le bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan nam buidhnean celestial fad às seo, cuiridh misean Lucy ri ar tuigse air eachdraidh siostam na grèine agus ar n-àite na bhroinn. Tha fiosrachadh luachmhor aig gach asteroid a chuidicheas luchd-saidheans gus an sgeulachd mu ar tùs cosmach a chruinneachadh.

FAQ:

C: Dè a nochd an turas-adhair aig Lucy à Dinkinesh?

F: Nochd an flyby gur e siostam asteroid dà-chànanach a th’ ann an Dinkinesh anns a bheil asteroid bun-sgoile nas motha agus saideal nas lugha.

C: Dè a th’ anns na sgaothan Trojan?

F: Is e dà bhuidheann de asteroids a th’ anns na sgaothan Trojan a tha suidhichte air an aon shlighe ris a’ phlanaid Jupiter.

C: Carson a chaidh Lucy ainmeachadh air a’ mhisean?

F: Chaidh am misean ainmeachadh air cnàimhneach ainmeil “Lucy”, a dh’ atharraich tuigse luchd-saidheans air mean-fhàs daonna.

C: Dè an adhbhar a th’ ann a bhith a’ sgrùdadh sgaothan Trojan?

F: Bheir sgrùdadh air sgaothan Trojan seallaidhean luachmhor air eachdraidh agus cruthachadh ar siostam grèine.