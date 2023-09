Mar a shocraicheas tu NameDrop gun a bhith ag obair air iPhone

Tha am feart NameDrop air iPhone na dhòigh goireasach air fiosrachadh conaltraidh a cho-roinn le luchd-cleachdaidh iPhone eile tro AirDrop. Ach, tha cuid de luchd-cleachdaidh air a bhith a’ faighinn trioblaidean le NameDrop nach eil ag obair. Ged nach eil an dearbh adhbhar air cùl na trioblaid seo soilleir, tha grunn rèiteachaidhean ann as urrainn dhut feuchainn.

An toiseach, dèan cinnteach a bheil an iPhone agad a’ toirt taic don fheart NameDrop. Chan eil NameDrop ag obair ach air modalan taghte iPhone a tha co-chosmhail ri iOS 17. Ma tha iPhone X agad no modail roimhe, cha toir e taic do iOS 17 agus mar sin, chan obraich NameDrop air an inneal agad. A bharrachd air an sin, feumaidh an dà chuid do iPhone agus iPhone an neach a gheibh thu iOS 17 a chuir a-steach airson NameDrop gus obrachadh gu ceart.

Is e adhbhar cumanta eile airson nach eil NameDrop ag obair a bhith a’ cleachdadh gluasad NameDrop gu ceàrr. Gus am feart seo a chleachdadh, feumaidh tu na h-earrannan àrda de dhà iPhones a thoirt faisg air làimh. Dèan cinnteach gu bheil na h-earrannan gu h-àrd den dà iPhones a’ suathadh ri chèile no gan cur còmhla.

Ma tha thu air an suidheachadh “A’ toirt innealan còmhla ”a chuir à comas gun fhiosta, faodaidh e cuideachd NameDrop a dhèanamh ceàrr. Gus seo a dhearbhadh, rachaibh gu Settings app, fosgail Coitcheann, agus thoir gnogag air AirDrop roghainnean. Dèan cinnteach gu bheil an tog "A' toirt innealan còmhla" air a thionndadh air.

Faodaidh cùisean le ceangal Bluetooth agus WiFi buaidh a thoirt air feart NameDrop cuideachd. Feuch ri tog dheth agus air Bluetooth agus WiFi air an dà iPhones gus faicinn a bheil e a’ fuasgladh na trioblaid.

Gu gnàthach, tha faicsinneachd AirDrop air a shuidheachadh gu “Contacts” air iPhones. Ach, leis gu bheil NameDrop air a chleachdadh gus fiosrachadh conaltraidh a cho-roinn le luchd-cleachdaidh iPhone nach eil anns an luchd-aithne agad, feumaidh tu faicsinneachd AirDrop a shuidheachadh gu “Everyone” airson NameDrop gus obrachadh gu ceart. Faodar seo a dhèanamh anns na roghainnean AirDrop.

Aig amannan, faodaidh ath-thòiseachadh sìmplidh duilgheadasan beaga no cùisean bathar-bog a chàradh. Feuch ri do iPhone ath-thòiseachadh gus faicinn a bheil e a’ fuasgladh na duilgheadas NameDrop nach eil ag obair.

Mura h-eil gin de na fuasglaidhean gu h-àrd ag obair, is dòcha gun cuidich ath-shuidheachadh nan roghainnean lìonra air an iPhone agad agus iPhone an neach eile. Ach, cumaibh cuimhne gun toir ath-shuidheachadh nan roghainnean lìonra air falbh lìonraidhean WiFi a chaidh a shàbhaladh agus innealan Bluetooth a chaidh a chur ris roimhe.

Gu h-iomlan, ma tha duilgheadasan agad le NameDrop nach eil ag obair air an iPhone agad, feuch na fuasglaidhean sin gus an duilgheadas fhuasgladh agus faigh tlachd bho ghoireas roinneadh conaltraidh tro AirDrop.

stòran:

- [Cuir a-steach stòran an seo às aonais URLan]