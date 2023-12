Tha New Jersey a’ coimhead ri riaghailtean airson suidheachadh taigh-bathair a leasachadh

Tha New Jersey a’ gabhail ceumannan gus dèiligeadh ris a’ ghnìomhachas taigh-bathair a tha a’ sìor fhàs le bhith a’ toirt a-steach reachdas a tha ag amas air riaghailtean sònrachaidh seann-fhasanta ùrachadh. Fon bhile a thathar a’ moladh, bidh bailtean-mòra ann an Garden State airidh air suas ri $1 millean ann am maoineachadh gus na h-òrdughan aca ath-sgrùdadh agus ath-sgrùdadh gus stiùireadh nas soilleire a stèidheachadh air far am faigh agus nach gabh taighean-bathair a lorg.

Thug an Seanadh Joe Danielsen, a tha a’ riochdachadh Somerset, am bile a-steach, a tha cuideachd a’ toirt a-steach prògram pìleat gus bailtean a tha airson sgrùdaidhean lasachaidh taigh-bathair a dhèanamh air ais. Is e amas nan oidhirpean sin dèanamh cinnteach gu bheil suidheachadh thogalaichean mòra taigh-bathair air a dheagh riaghladh agus air a chothromachadh le feumalachdan agus draghan choimhearsnachdan.

Tha gnìomhachas an taigh-bathair air fàs gu mòr ann an New Jersey, a’ stiùireadh gnìomhachd eaconamach agus cruthachadh obraichean. Ach, tha e cuideachd air draghan a thogail mun bhuaidh air dùmhlachd trafaic, an àrainneachd, agus luachan thogalaichean ann an cuid de raointean. Tha an reachdas seo ag amas air cothromachadh fhaighinn eadar a bhith a’ toirt taic do leasachadh eaconamach agus a’ dìon ùidhean luchd-còmhnaidh ionadail.

Ann an naidheachdan eile, tha tinneas analach canine air a shlighe a dhèanamh chun Chosta an Ear, a ’toirt buaidh air ceudan de choin agus ag adhbhrachadh cuid de bhàsan. Tha Comann Meidigeach Lighiche-sprèidh Ameireagaidh a’ comhairleachadh luchd-seilbh chon na peataichean aca a chumail leotha fhèin, ma tha sin comasach, gus casg a chuir air sgaoileadh a’ ghalair.

A bharrachd air an sin, tha seann choidse teanas òigridh ann an Siorrachd Monmouth air binn còrr is 50 bliadhna sa phrìosan stàite airson grunn eucoirean, a’ toirt a-steach fuadach agus ionnsaigh feise nas miosa. Cha bhith Terry Kuo, ris an canar cuideachd Victor Lee, airidh air paròil gus am bi e 72 bliadhna a dh'aois.

A bharrachd air an sin, às deidh stailc 119-latha, tha Ospadal Oilthigh Robert Wood Johnson agus aonadh nan nursaichean aca air aonta mì-chinnteach a ruighinn. Thig an stailc, gu sònraichte air a stiùireadh le draghan mu ìrean luchd-obrach, gu crìch ma thèid an aonta a dhaingneachadh.

Mu dheireadh, tha seann neach-giùlan litrichean à New Jersey air tagradh a dhèanamh ciontach de mhèirle puist airson a bhith a’ goid mìltean dolar bho stòran air an t-slighe aige. Tha Joseph Fenuto mu choinneimh suas ri còig bliadhna sa phrìosan feadarail agus càin suas ri $250,000.

Tha New Jersey a’ leantainn air adhart a’ dol an-sàs ann an diofar dhùbhlain agus ag obair a dh’ ionnsaigh fhuasglaidhean a nì cinnteach gum bi sunnd agus beairteas a luchd-còmhnaidh.