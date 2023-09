Bidh coileanadh guth Nitara ann am Mortal Kombat 1 a’ faighinn càineadh bho chluicheadairean

Is e an cur-ris as ùire ri roster Mortal Kombat 1 an caractar Nitara, air a riochdachadh leis a’ bhana-chleasaiche Megan Fox. Ach, chan eil bunait cluicheadair a’ gheama cho toilichte le coileanadh guth Fox.

Leis gu bheil an clàr charactaran air fhoillseachadh gu slaodach, tha luchd-leantainn air a bhith an dùil gu dùrachdach ris an loidhne tòiseachaidh airson Mortal Kombat 1. Fhad ‘s a tha caractaran suaicheanta mar Scorpion agus Sub-Zero a’ tilleadh, thathas cuideachd air fòcas a chuir air caractaran bhon “3D a thoirt air ais ” linn de Mortal Kombat, a’ toirt a-steach Nitara.

Is e seo a’ chiad sealladh aig Nitara bho Mortal Kombat: Armageddon ann an 2006. Tha an roghainn Megan Fox a thilgeil, a tha ainmeil airson a dreuchdan ann an Transformers agus Jennifer's Body, air sùilean a thogail am measg coimhearsnachd luchd-leantainn Mortal Kombat.

Tha Megan Fox air a bhith an sàs ann an geama mòr eile o chionn ghoirid, Diablo 4, far an do lìbhrig i molaidh airson caractaran a thuit. Ach, tha Mortal Kombat 1 a’ comharrachadh a’ chiad àite cleasachd làn-chuimseach aice ann an geama bhidio.

Nuair a nochd Nitara, thug Megan Fox seachad bhidio cluiche agus criomagan de chòmhradh. Ach, chàin luchd-leantainn Reddit a coileanadh, a ’toirt cunntas air mar“ lìbhrigeadh loidhne rèidh ”agus a’ moladh gur dòcha gun do chuir i fòn a-steach airson airgead-pàighidh.

Ged a tha cuid de luchd-leantainn den bheachd gur dòcha nach eil na dealbhan trèilear a’ riochdachadh claisneachd a’ gheama gu ceart, tha na cluicheadairean tràth a fhuair an geama air draghan co-chosmhail a nochdadh mu choileanadh Fox ann am modh na sgeulachd. Ach, tha cuid eile air mothachadh gu robh a coileanadh ann an deireadh Tùr Nitara nas fheàrr.

Bidh cothrom aig coimhearsnachd Mortal Kombat 1 a dh’ aithghearr am breithneachadh mu dheireadh a thoirt seachad air dealbh Megan Fox de Nitara leis gu bheil an geama gu bhith air fhoillseachadh ann am beagan làithean.

Stòran: Dexerto