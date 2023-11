Faigh a-mach mar a tha cluicheadairean a’ seachnadh pàigheadh ​​​​airson craiceann ann am Mortal Kombat 1

Anns na beagan sheachdainean a dh ’fhalbh, tha cluicheadairean Mortal Kombat 1 air dòigh ùr a lorg gus craiceann fhaighinn gun a bhith a’ cosg airgead sam bith. Le bhith a’ làimhseachadh nan roghainnean ceann-latha air na consoles aca, bha e comasach dha cluicheadairean craiceann fhuasgladh nach robh rim faighinn ach airson an ceannach. Tha an cleachdadh seòlta seo air tonn de thoileachas a bhrosnachadh am measg luchd-leantainn Mortal Kombat, leis gu bheil iad a-nis comasach air faighinn gu susbaint air leth gun a bhith a’ cosg dime.

Tha lorg a’ bhuannachd seo a’ tighinn às deidh gluasad connspaideach le NetherRealm, leasaiche a’ gheama, gus craiceannan nach robh roimhe seo a cheannach airson an ceannach a’ cleachdadh prìomh airgead a’ gheama. Fhuair an co-dhùnadh seo freagairt air ais bhon choimhearsnachd, a bha a' faireachdainn gun robhar a' gabhail brath orra. Ach, lorg cluicheadairean gu sgiobalta fuasgladh don duilgheadas seo le bhith ag atharrachadh a’ chinn-latha air na consoles aca.

Le bhith ag atharrachadh a’ chinn-latha gu àm mus robh na craiceann rim faighinn airson an ceannach, bidh e comasach dha cluicheadairean am fuasgladh an-asgaidh. Faodaidh iad an uairsin an consol aca a thilleadh air ais chun cheann-latha cheart agus na craiceann gun fhosgladh a chumail. Tha an innleachd innleachdach seo air sgaoileadh thairis air àrd-ùrlaran meadhanan sòisealta, le cluicheadairean a’ roinn an sgeulachdan soirbheachais agus a’ toirt rabhadh do dhaoine eile gun a bhith a’ caitheamh an cuid airgid air na craiceann a cheannach.

Ged a tha an brath seo air fuasgladh sealach a thoirt do chluicheadairean a tha ag iarraidh craiceann sònraichte fhaighinn, tha e cudromach cuimhneachadh gur e fuasgladh obrach a th’ ann agus chan e fuasgladh fad-ùine. Tha e coltach gun cuir NetherRealm aghaidh air a’ chùis seo ann an ùrachaidhean no pìosan san àm ri teachd gus dèanamh cinnteach nach urrainn dha cluicheadairean pàigheadh ​​​​airson susbaint sa gheama a sheachnadh.

Gu crìch, tha lorg an tionndadh ceann-latha seo ann am Mortal Kombat 1 air dòigh a thoirt do chluicheadairean craiceann àrd-ìre fhuasgladh gun a bhith aca ri airgead a chosg. Ged is e leasachadh inntinneach a tha seo dha luchd-leantainn a’ gheama, tha e cudromach cuimhneachadh nach e fuasgladh maireannach a tha seo agus gum faodadh gun tèid a chumail san àm ri teachd. Bu chòir do chluicheadairean an cothrom seo a mhealtainn fhad ‘s a mhaireas e agus cùm sùil a-mach airson ùrachaidhean bho NetherRealm.

Ceistean Cumanta

1. Ciamar a tha an tionndadh ceann-latha a' cleachdadh brath?

Gus brath suidse ceann-latha a chleachdadh, bidh cluicheadairean ag atharrachadh a’ chinn-latha air a’ chonsail aca gu àm mus biodh na craiceann rim faighinn airson an ceannach. Leigidh seo leotha na craiceann fhosgladh gun a bhith a’ cosg airgead sam bith. Faodaidh iad an uairsin an consol aca a thilleadh air ais chun cheann-latha cheart agus na craiceann gun fhosgladh a chumail.

2. An e fuasgladh maireannach a th' ann an tionndadh ceann-latha?

Chan e, chan e fuasgladh maireannach a th’ ann an brath suidse ceann-latha. Tha e coltach gun toir NetherRealm aghaidh air a’ chùis seo ann an ùrachaidhean no pìosan san àm ri teachd gus dèanamh cinnteach nach urrainn dha cluicheadairean pàigheadh ​​​​airson susbaint sa gheama a sheachnadh.

3. An gabh brath suidse ceann-latha a chleachdadh air gach àrd-ùrlar?

Ged a chaidh an brath a lorg an toiseach air PlayStation 5, chaidh aithris cuideachd gun obraich e air an Nintendo Switch. Bu chòir do chluicheadairean air àrd-ùrlaran eile a bhith faiceallach agus an rannsachadh fhèin a dhèanamh mus feuch iad ris a’ bhuannachd seo a chleachdadh.