Mortal Kombat 1: àm ùr de shabaid

Is e Mortal Kombat 1, air a leasachadh le NetherRealm Studios, an tilleadh ris a bheil dùil mòr de chòrachd geama sabaid uirsgeulach. Tha an cuibhreann as ùire seo ag amas air eòlas ùr is inntinneach a thoirt do chluicheadairean, le cruinne-cè gu tur ath-bhreith.

Aig cridhe Mortal Kombat 1 tha sgeulachd mhòr air a chuir air bhog le Fire God Liu Kang. Leis a’ chumhachd ùr aige, tha Kang dìorrasach an cruinne-cè Mortal Kombat ath-dhealbhadh agus àm ùr de cheannsachadh a chruthachadh. Bidh cothrom aig cluicheadairean a dhol an sàs anns an t-sreath geama sabaid suaicheanta seo ann an dòigh gu tur ùr.

Is e aon de na feartan sònraichte aig Mortal Kombat 1 an siostam sabaid ath-leasaichte. Tha NetherRealm Studios air a bhith ag obair gus na meacanaigean cluiche adhartachadh, a’ toirt eòlas sabaid nas beothaile agus nas siùbhlach dha cluicheadairean. Leigidh seo le ro-innleachd nas doimhne agus blàran nas inntinniche, fhad ‘s a bhios cluicheadairean a’ seòladh tro shaoghal dian Mortal Kombat.

A bharrachd air an t-siostam sabaid ùraichte, tha Mortal Kombat 1 a’ toirt a-steach modhan geama ùra gus cluicheadairean a chumail an sàs. Co-dhiù a tha thu airson do sgilean fheuchainn an aghaidh luchd-dùbhlain AI dùbhlanach no farpais an aghaidh charaidean ann an ioma-chluicheadair ionadail no air-loidhne, tha modh ann a fhreagras air roghainnean gach cluicheadair.

Gu dearbh, chan urrainn dhuinn bruidhinn mu dheidhinn Mortal Kombat gun a bhith a 'toirt iomradh air na bàsan suaicheanta. Tha na gluasadan crìochnachaidh brùideil seo air a thighinn gu bhith na phrìomh stàball den chòrachd, agus tha Mortal Kombat 1 a’ togail a ’bhàr a-rithist. Dèan ullachadh airson a bhith a’ tuiteam às a’ ghialla agus a’ slugadh an droma-bàis a dh’ fhàgas an luchd-dùbhlain agad air an crìonadh.

Thathas an dùil gun tèid Mortal Kombat 1 a leigeil ma sgaoil airson 14 Sultain, agus bidh e ri fhaighinn air PlayStation 5, Xbox Series S | X, Nintendo Switch, agus PC. Dèan deiseil airson ceum a-steach don raon agus eòlas fhaighinn air an ath mean-fhàs de Mortal Kombat.

Mìneachaidhean:

- Bàsan: Gluasadan crìochnachaidh ann an còir-bhòtaidh Mortal Kombat a leigeas le cluicheadairean a’ chùis a dhèanamh air an luchd-dùbhlain aca ann an dòighean gun samhail agus uamhasach.

stòran:

- Stiùidio NetherRealm