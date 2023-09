Ìomhaigh sgaoilte de Ermac ann am Mortal Kombat 1 a’ togail deasbad mu dhealbhadh charactaran

Ìomhaigh sgaoilte de Ermac sa gheama a tha ri thighinn Mortal Kombat 1 air spionnadh adhbhrachadh am measg luchd-leantainn, le cuid a’ ceasnachadh roghainnean dealbhaidh caractar. Fhad ‘s a tha mòran a’ feitheamh gu dùrachdach airson an trèilear mu dheireadh a leigeil ma sgaoil, tha luchd-leantainn air mothachadh gu bheil gluasad de charactaran sa gheama le brògan fosgailte no casan casruisgte. Chaidh Baraka, Katana, Li Mei, agus Nitara uile fhaicinn le òrdagan fosgailte.

Tha an ìomhaigh sgaoilte de Ermac a’ taisbeanadh an trodaiche telekinetic na làn chruth, a’ nochdadh barrachd de a choltas na chaidh a shealltainn roimhe. Fhad ‘s a bha luchd-leantainn mar as trice ag aontachadh ris an aodach aige, bha cuid a’ nochdadh dragh mun chraiceann rùisgte aige, coltach ri mamaidh. Tha dòchas ann gum bi aodach no uidheam eile ri fhaighinn airson a chòmhdach.

Is e aon cheist a tha a’ nochdadh a-rithist am measg luchd-leantainn carson a tha uimhir de charactaran ann am Mortal Kombat 1 air òrdagan a nochdadh. Tha cuid de luchd-aithris air na meadhanan sòisealta air moladh le fealla-dhà gum faodadh fetish coise a bhith aig cuideigin aig NetherRealm. Bidh cuid eile a’ faighneachd a bheil brìgh nas doimhne air cùl fetish coise a tha coltach, leithid aithris air an ùidh a th’ aig Liu Kang ann an ealain armachd.

Is fhiach a thoirt fa-near gun robh Street Fighter 6 cuideachd an aghaidh càineadh airson a bhith a’ riochdachadh chasan, a ’toirt air cuid a bhith a’ smaoineachadh gum faodadh e a bhith na ghluasad nas fharsainge taobh a-staigh gheamannan sabaid. Fhad ‘s a tha luchd-leantainn gu dùrachdach a’ feitheamh ri Mortal Kombat 1 a leigeil ma sgaoil, tha e fhathast ri fhaicinn am bi atharrachaidhean sam bith ann an dealbhadh nan caractaran no an tèid dèiligeadh ri prothaideachadh fetish coise.

stòran:

