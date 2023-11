Artaigil ùr: Brosnachadh Xbox airson Call of Duty: Modern Warfare III

Choinnich luchd-cleachdaidh Xbox ri sanas follaiseach an-diugh, gam brosnachadh gus Call of Duty: Modern Warfare III a cheannach, an cuibhreann as ùire anns a’ chòrachd cluichidh mòr-chòrdte. Tha an scrion fras, a nochd nuair a thionndaidh e air a’ chonsail, air beachdan measgaichte a bhrosnachadh am measg chluicheadairean.

Fhad ‘s a chuir cuid de luchd-leantainn Xbox an cèill an toileachas mun iomairt ùr agus a’ gabhail ris an t-sanas, cha robh cuid eile cho dealasach. “Tha seo gòrach. Cha chluich mi Call of Duty; Cha do cheannaich mi Call of Duty a-riamh. Cha bu chòir dhomh an Xbox agam a thionndadh air agus is e a’ chiad rud litireil a tha mi a’ faicinn mar chur-ris airson geama, no rud sam bith airson sin, ”thuirt aon neach-cleachdaidh mì-riaraichte.

Chaidh coimeas a dhèanamh ri adhartachadh coltach ris airson Starfield, geama eile ris an robh dùil, a fhuair làimhseachadh sgrion fras goirid nuair a chaidh a chuir air bhog san t-Sultain. Chaidh draghan a thogail mun t-sàrachadh a dh’ fhaodadh a bhith aig cleachdaidhean sanasachd mar seo a’ gluasad air adhart.

“Chan eil mi a’ smaoineachadh gur e gnothach mòr a th’ ann mas e tachartas no leigeil ma sgaoil ciad-phàrtaidh a th’ ann, ach chì mi carson nach toil le daoine e, ”thuirt neach-cleachdaidh eile.

Ràinig IGN a-mach gu Xbox airson beachd ach cha d’ fhuair iad freagairt aig àm sgrìobhaidh.

A bharrachd air an scrion fras, tha Xbox cuideachd a’ tabhann cùl-raon fiùghantach a ghabhas luchdachadh a-nuas anns a bheil an caractar gaolach Caiptean Price bhon chòrachd Call of Duty.

Tha an iomairt adhartachaidh seo le Xbox airson Call of Duty: Modern Warfare III a’ tighinn às deidh dha Microsoft fhaighinn o chionn ghoirid air Activision Blizzard airson suim iongantach de $69 billean. Fhad ‘s a mhaireas cùmhnant margaidheachd PlayStation airson Call of Duty gu 2024, chan eil seilbh ùr Xbox air stad a chuir orra bho bhith gu gnìomhach a’ brosnachadh togail seud a ’chrùin aca.

Thèid Call of Duty: Modern Warfare III a leigeil ma sgaoil ann an ìrean, a’ tòiseachadh le ruigsinneachd tràth air an iomairt air 2 Samhain airson luchd-ceannach ro-òrdugh. Leanaidh an geama air adhart leis an sgeulachd bho Modern Warfare II agus bheir e a-steach eileamaidean ùra leithid Open Combat Missions, le ioma-chluicheadair ri fhaighinn air 10 Samhain.

