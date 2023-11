Earbuds Marshall Motif II TWS: ùrachadh seasmhach

O chionn ghoirid chuir Marshall an cur-ris as ùire aige ris an t-sreath Motif, earbuds Motif II TWS, air bhog ann am Malaysia. A’ togail air soirbheachas an fhear a bh’ ann roimhe, tha na fònaichean-cluaise sin a’ tighinn le raon de leasachaidhean a dh’ àrdaicheas eòlas an neach-cleachdaidh gu àirdean ùra. Le dealbhadh beagan ùraichte, cuir às do fhuaim gnìomhach leasaichte (ANC), agus àrdachadh mòr ann am beatha bataraidh, tha am Motif II deiseil airson deagh bheachd a thoirt do dhaoine a tha dèidheil air ceòl.

Bidh na earbuds Motif II a’ cumail sgàil-dhealbh iomlan a ’mhodail thùsail, ach le beagan atharrachaidhean sònraichte. Tha na gasan a-nis a’ nochdadh inneach nas greimiche airson làimhseachadh nas fheàrr, agus tha còmhdach òir a bharrachd orra a’ toirt crìoch sòghail dha na geugan. Ach, tha an ùrachadh as cudromaiche anns na stuthan a thathas a’ cleachdadh airson togail, leis an dà chuid an t-slige agus a’ chùis na chois air a dhèanamh de phlastaig ath-chuartaichte 70% às deidh luchd-cleachdaidh. Tha an dòigh-obrach eco-càirdeil seo a’ dèanamh cinnteach gun urrainn do luchd-cleachdaidh an ceòl aca a mhealtainn gun chiont. A bharrachd air an sin, tha ìrean dìon uisge IPX5 agus IPX4 fa leth anns na earbuds agus a ’chùis.

A ’gleidheadh ​​​​coileanadh claisneachd àrd-inbhe an fhear a bh’ ann roimhe, tha an Motif II a ’nochdadh na h-aon dhraibhearan fiùghantach 6mm a tha comasach air claisneachd a lìbhrigeadh taobh a-staigh raon tricead 20Hz gu 20kHz. Tha am feart cuir dheth fuaim gnìomhach (ANC) agus smachdan suathaidh air an toirt thairis cuideachd, fhad ‘s a tha an ceangal gun uèir air a leasachadh gu Bluetooth 5.3 le taic claisneachd lùth ìosal (LE).

Is e aon de na leasachaidhean sònraichte anns an Motif II beatha bataraidh. Faodaidh luchd-cleachdaidh a-nis tlachd fhaighinn bho suas ri sia uairean a thìde de chluich air aon chosgais, agus nuair a thèid iad còmhla ris a’ chùis cosgais, tha sin a’ leudachadh gu 30 uairean drùidhteach. A bharrachd air an sin, bheir cosgais sgiobalta 15-mionaid luach uair a thìde de chluich air ais. Tha a’ chùis cuideachd a’ tabhann goireasachd an dà chuid roghainnean cosgais uèirleas agus gun uèir.

Tha prìs na earbuds Motif II TWS aig RM959 agus tha iad rim faighinn airson an ceannach tro stòran oifigeil air-loidhne Marshall air Shopee agus Lazada. Air an làimh eile, faodaidh luchd-ceannach an lorg aig luchd-reic ùghdarraichte leithid Harvey Norman, Vivid Concepts, Flash Gadgets, agus Thundermatch.

Faigh eòlas air an ath ìre de chlaistinn gun uèir le earbuds Marshall Motif II TWS. Faigh tlachd bho obair-ciùird seasmhach, càileachd fuaim bogaidh, agus beatha bataraidh leudaichte airson eòlas èisteachd gun choimeas.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Am faod mi earbuds Marshall Motif II a chleachdadh fhad 'sa tha mi a' dèanamh eacarsaich?

Tha, tha ìre dìon uisge IPX5 aig na earbuds Motif II, gan dèanamh freagarrach airson an cleachdadh aig diofar ghnìomhachdan corporra.

2. Dè cho fada ‘s a mhaireas am bataraidh air earbuds Motif II?

Air aon chosgais, faodaidh na earbuds Motif II suas ri sia uairean de chluich a thoirt seachad. Nuair a thèid a chleachdadh còmhla ris a’ chùis cosgais, bidh an ùine èisteachd iomlan a’ leudachadh gu 30 uair.

3. A bheil cùis chìsean Motif II a’ toirt taic do chìsean gun uèir?

Tha, tha cùis cosgais nan earbuds Motif II a’ toirt taic do gach cuid comasan cosgais uèirleas agus gun uèir, a’ toirt roghainnean cosgais goireasach do luchd-cleachdaidh.

4. Dè an ceangal gun uèir a tha earbuds Motif II a’ tabhann?

Tha na earbuds Motif II a’ nochdadh Bluetooth 5.3 le taic claisneachd lùth ìosal (LE), a ’dèanamh cinnteach gu bheil ceangal gun uèir seasmhach agus èifeachdach airson eòlas èisteachd gun bhriseadh.