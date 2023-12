Poilis a' sgrùdadh tachartas altais is seilg aig Stèisean Greyhound Downtown Pittsburgh

Chaidh dithis a thoirt don ospadal às deidh atharrachadh agus losgadh aig stèisean meadhan baile Pittsburgh Greyhound. Thachair an tachartas timcheall air 6:40m, a’ brosnachadh freagairt bho na poileis ionadail agus seirbheisean meidigeach èiginneach.

A rèir Sàbhailteachd Poblach Pittsburgh, nochd an t-atharrachadh air bus a bha a’ tighinn a-steach gu Pittsburgh. Tha aithisgean a 'moladh gun robh dithis fhireannach an sàs ann an argamaid teas, a' leantainn gu àrdachadh cunnartach. Gu fortanach, thachair dithis àidseantan bho Oifis an Àrd-neach-lagha a bhith faisg air làimh agus chunnaic iad fear a’ bagairt air an fhear eile le sgian, a’ feuchainn ri a shàthadh.

Tha luchd-fianais ag aithris gun do dhòirt an t-atharrachadh a-steach don raon faisg air na busaichean, a thug air na riochdairean eadar-theachd a dhèanamh. A dh'aindeoin iomadh iarrtas airson an airm a leigeil sìos, dhiùlt am fear a bha a' suaicheantas na sgian gèilleadh, agus mar thoradh air an sin loisg na h-àidseantan an cuid ghunnaichean. Fhuair an neach a bha fo amharas lotan gunna dhan stamag agus don bhroilleach.

Aig an làrach, lorg luchd-sgrùdaidh grunn chomharran fianais faisg air na busaichean, a’ nochdadh cho dian sa bha an gluasad. Chaidh an neach a bha fo amharas a ghiùlan sa bhad chun ospadal ann an staid èiginneach agus chaidh e fo lannsa. Aig an aon àm, dh'fhuiling an neach eile a bha an sàs anns a' chòmhstri ceann agus chaidh a thoirt dhan ospadal airson leigheas.

Tha na poileis ann am Pittsburgh air sgrùdadh a chuir air bhog mun tachartas, le fòcas air na tachartasan a thachair air a’ bhus ron atharrachadh. Tha oifigearan ag obair gus barrachd fiosrachaidh a chruinneachadh gus faighinn a-mach dè na feartan a dh’ adhbhraich an tachartas brùideil seo.

Mar a tha an rannsachadh a’ leantainn, tha coimhearsnachd Pittsburgh fhathast dèidheil air ùrachaidhean mun tachartas duilich seo.