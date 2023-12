Tha Venezuela ag ràdh gu bheil seilbh air sgìre Essequibo ann an Guyana agus a’ sgrùdadh togail ghoireasan

Tha Ceann-suidhe Venezuelan Nicolás Maduro air stiùireadh a chuir a-mach airson companaidhean seilbh na stàite tòiseachadh sa bhad a ’sgrùdadh agus a’ cleachdadh goireasan ola, gas agus mèinnearachd ann an sgìre Essequibo ann an Guyana. Tha an sgìre, nas motha na a’ Ghrèig, làn de ghoireasan luachmhor a tha Venezuela ag ràdh mar an tè fhèin. Tha an naidheachd aig Maduro a' tighinn às dèidh referendum soirbheachail far an do bhòt a' mhòr-chuid airson Venezuela a bhith a' cumail a-mach uachdranas air an roinn.

Tha Maduro an dùil ceadan obrachaidh a bhuileachadh airson a bhith a’ sgrùdadh agus a’ cleachdadh ghoireasan ann an sgìre Essequibo gu lèir. Gus taic a thoirt dha na h-oidhirpean sin, tha e air òrdachadh cruthachadh fo-chompanaidhean ionadail de chompanaidhean poblach Venezuelan, a’ toirt a-steach am fuamhaire ola PDVSA agus conglomerate mèinnearachd Corporación Venezolana de Guayana.

Chan eil am mion-fhiosrachadh mu mar a tha rianachd Maduro an dùil uachdranas a chleachdadh air an fhearann, aon uair ‘s gu bheil e air ainmeachadh gu h-oifigeil mar phàirt de Venezuela, fhathast soilleir. Thèid a’ chùis a dheasbad leis an t-Seanadh Nàiseanta, fo smachd a’ phàrtaidh riaghlaidh, gus an reachdas riatanach a thoirt seachad.

A bharrachd air a bhith a’ cleachdadh ghoireasan, dh’ainmich Maduro cuideachd gun deach Sòn Obrachaidh Dìon Cuimseach (Zodi) ùr a stèidheachadh airson an stiall connspaideach. Tha an sòn seo coltach ri òrdughan armachd sònraichte a tha ag obair ann an diofar roinnean de Venezuela.

Tha sgìre Essequibo, anns a bheil 61,600 mìle ceàrnagach, a’ dèanamh suas dà thrian de chrìochan Guyana. Ach, tha tagraidhean eachdraidheil aig Venezuela air Essequibo, a’ beachdachadh air mar phàirt den fhearann ​​​​aige fhèin air sgàth nan crìochan aig àm coloinidh na Spàinne. Tha connspaidean thairis air a’ chrìch a’ dol air ais gu 1899 nuair a cho-dhùin luchd-rèiteachaidh eadar-nàiseanta air crìoch ris an do ghabh Guyana, a bha na choloinidh Breatannach aig an àm.

Thathas air coinneachadh ris an naidheachd seo le càineadh bho Guyana, a’ casaid Venezuela gun do dh’ fheuch e ris an fhearann ​​​​a chuir an sàs. Tha Guyana air tagradh a chuir a-steach don Chùirt Ceartais Eadar-nàiseanta (ICJ), ag iarraidh rùn air na tagraidhean farpaiseach. Tha an ICJ air òrdachadh do Venezuela gun a bhith a’ dèanamh gnìomh sam bith a dh’ atharraicheas an status quo gus an tèid co-dhùnadh a dhèanamh, pròiseas a dh’ fhaodadh bliadhnaichean a thoirt.

Tha an teannachadh a tha a’ sìor fhàs eadar Venezuela agus Guyana thairis air sgìre Essequibo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e fuasgladh fhaighinn air connspaidean mu chrìochan tro dhòighean dioplòmasach. Tha buaidh mhòr aig cleachdadh ghoireasan san roinn air an dà dhùthaich, agus tha fuasgladh sìtheil deatamach gus seasmhachd a chumail san roinn.