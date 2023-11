Ùrachadh Lies of P 1.3.0.0 a’ toirt a-steach leasachaidhean cluiche inntinneach

Tha an RPG gnìomh cliùiteach, Lies of P, dìreach air an ùrachadh as ùire fhoillseachadh, dreach 1.3.0.0. Bheir an t-ùrachadh seo raon de fheartan agus susbaint ùr, a bharrachd air atharrachaidhean cothromachaidh cudromach a tha cinnteach a chuireas ris an eòlas cluiche iomlan.

Is e aon de na leasachaidhean as inntinniche san ùrachadh seo aodach ùr a thoirt a-steach. Gheibh cluicheadairean a-nis na culaidhean sin anns na clàran-bìdh ‘Equipment’ agus ‘Bag’. Am measg na chaidh a chur ris tha 'Alchemist's Hat', 'Treasure Hunter's Mask', 'Treasure Hunter's Hunting Apparel', agus 'Illusory Emerald Glasses'. Chan e a-mhàin gu bheil na h-aodach sin a’ cur blas lèirsinneach ùr ris a’ gheama ach bidh iad cuideachd a’ tabhann bònasan stat gun samhail.

A bharrachd air an sin, chaidh roinn ùr a chuir ris a’ chlàr Èideadh, a leigeas le cluicheadairean masgaichean agus sgeadachadh uidheamachadh còmhla anns an roinn Gruaige. Bheir seo eadhon barrachd roghainnean gnàthachaidh dha cluicheadairean agus leigidh e leotha an coltas sònraichte fhèin a chruthachadh.

Tha an ùrachadh cuideachd a’ toirt a-steach grunn atharrachaidhean cothromachaidh gus cluiche-cluiche a leasachadh. Tha an duilgheadas achaidh air a dhol sìos, a’ dèanamh cinnteach gum bi eòlas nas socair agus nas tlachdmhoire dha cluicheadairean. A bharrachd air an sin, chaidh astar ionnsaigh cuid de dh’ uilebheistean atharrachadh gus na h-ionnsaighean aca a dhèanamh nas intuitive. Tha an ùine de bhriseadh seasamh airson uilebheistean sònraichte air a mheudachadh cuideachd, agus chaidh àiteachan sìolachaidh uilebheistean is ribeachan atharrachadh gus freagairt nas fheàrr a thoirt do shruth a’ gheama.

A bharrachd air an sin, tha comas P-Organ 'Rising Dodge' air atharrachadh gu comas bunaiteach, a 'toirt barrachd ruigsinneachd do chluicheadairean bho thoiseach a' gheama. Chaidh atharrachaidhean cothromachaidh sabaid a dhèanamh cuideachd, a’ toirt a-steach barrachd milleadh air cuid de bhuill-airm, ìrean brosnachaidh nas fheàrr airson briseadh seasamh, agus atharrachaidhean air astaran ionnsaigh agus amannan cosgais airson diofar sheòrsaichean armachd.

Tha coimhearsnachd Lies of P air a bhith a’ feitheamh gu dùrachdach ris an ùrachadh seo, agus tha am freagairt gu ruige seo air a bhith air leth dòchasach. Faodaidh cluicheadairean a-nis eòlas cluiche nas grinne agus nas cothromaiche a mhealtainn, fhad ‘s a tha iad cuideachd a’ feuchainn roghainnean deise ùra gus na caractaran aca a phearsanachadh.

FAQ:

C: Cuin a chaidh Lies of P a leigeil ma sgaoil?

A: Chaidh Lies of P fhoillseachadh air 18 Sultain, 2021.

C: Dè na h-àrd-chabhsairean air a bheil Lies of P ri fhaighinn?

A: Tha Lies of P ri fhaighinn air PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X agus S, PC tro Steam, agus Mac tro Mac App Store.

C: Dè an stoidhle cluiche aig Lies of P?

A: Tha Lies of P na RPG gnìomh anam a tha ag ath-aithris an sgeulachd sìthiche clasaigeach Pinocchio ann an suidheachadh cluiche ann an stoidhle Bloodborne.

C: Dè an sgòr ath-bhreithneachaidh airson Lies of P?

F: Thug IGN sgòr de 8/10 dha Lies of P san lèirmheas aca.

C: An lorg mi slighe coiseachd airson Lies of P?

A: Tha, tha IGN a’ toirt seachad slighe coiseachd Lies of P dha cluicheadairean a dh’ fheumas stiùireadh tron ​​​​turas cluiche aca.

C: A bheil rèiteachadh bug sam bith anns an ùrachadh 1.3.0.0?

A: Tha, tha an t-ùrachadh a’ toirt a-steach grunn rèiteachaidhean bug, a’ dèiligeadh ri cùisean leithid losgadh charactaran a-steach don adhar, Perfect Guards gun dùil, ionnsaighean nach gabh dìon, agus barrachd.

C: A bheil leasachaidhean sam bith ann airson cluicheadairean aig nach eil Beurla?

A: Tha, tha an t-ùrachadh a’ toirt a-steach eadar-theangachaidhean ùraichte agus fuasglaidhean airson typos ann am Beurla, Sìnis agus Seapanais.

