Bidh LG a’ foillseachadh àm ri teachd sgrùdairean SMART

Tha LG Electronics ag atharrachadh saoghal sgrùdairean leis an loidhne SMART Monitor as ùire aige. Tha na modalan 32SR50F agus 27SR50F a’ tabhann measgachadh de chinneasachd agus dibhearsain, a’ cur às don fheum air ceangal PC. Le taisbeanaidhean iongantach, ceangal fuaigheil, agus comasan snasail, tha na sgrùdairean sin deiseil gus cruth-atharrachadh a dhèanamh air an dòigh sa bheil sinn ag obair agus a’ cluich.

Tha an LG SMART Monitors a’ nochdadh taisbeanaidhean drùidhteach a lìbhrigeas dathan soilleir agus iomsgaradh geur. Co-dhiù a tha thu ann an co-labhairt bhidio, ag obair air sgrìobhainnean, no dìreach a’ brobhsadh air an lìon, nì càileachd ìomhaigh àrd-inbhe agus taic airson HDR10 cinnteach gum bi eòlas seallaidh bogaidh agad. Tha dealbhadh caol gun chrìoch a’ mhodail 27-òirleach a’ cur beagan eireachdas ris an àite-obrach agad.

Ach is e an rud a tha a’ suidheachadh na sgrùdairean sin bho chèile an aonachadh le àrd-ùrlar webOS 23 aig LG. Ag obair mar mhòr-ionad snasail, tha webOS 23 a’ toirt cothrom furasta air aplacaidean sruthadh, susbaint spòrs pearsanaichte, agus eadhon an comas clàran-ciùil ciùil a ghlèidheadh ​​stèidhichte air na roghainnean agad. Na dìochuimhnich innealan suidse - bheir na sgrùdairean sin a h-uile dad a dh’ fheumas tu gu do chorragan.

Dhaibhsan a tha ag obair bhon taigh, thig na LG SMART Monitors uidheamaichte le bathar-bog LG Home Office. Bidh am bathar-bog seo a’ toirt taic do phrògraman cinneasachd mòr-chòrdte leithid Microsoft 365 agus Google Calendar, a’ toirt cothrom dhut gluasad gun fhiosta eadar obair agus gnìomhan pearsanta. Tha a bhith a’ roinneadh susbaint bho na h-innealan snasail agad cuideachd na ghaoith, le taing dha co-chòrdalachd AirPlay 2 agus Miracast.

Gun a bhith cuibhrichte ri obair, faodaidh na sgrùdairean sin a bhith ag obair mar mhòr-ionadan dachaigh smart. Tro Hub Home ThinQ LG, faodaidh tu sùil a chumail agus smachd a chumail air na h-innealan agad a tha co-chosmhail ri IoT, leithid innealan fuarachaidh agus innealan nigheadaireachd, gun a bhith a’ fàgail an deasg agad. Tha an aonachadh seo de bheatha obrach is dachaigh a’ cur ri èifeachdas agus goireasachd, a’ dèanamh na sgrùdairean sin nan inneal-atharrachaidh geama airson a bhith beò gu snasail.

Bidh na LG SMART Monitors (32SR50F agus 27SR50F) rim faighinn ann an grunn mhargaidhean air feadh an t-saoghail, le ruigsinneachd a’ tòiseachadh anns na SA san t-Samhain. Le prìs $229.99 airson a’ mhodail 32-òirleach agus $199.99 airson a’ mhodail 27-òirleach, tha na sgrùdairean sin a’ tabhann deagh luach airson na feartan drùidhteach aca.

Mar a tha Seo Young-jae, Àrd Leas-cheann-suidhe agus Ceannard Aonad Gnìomhachais IT de LG Electronics Business Solutions Company, ag ràdh gu h-iomchaidh, “Tha an t-sreath LG SMART Monitor air a dhealbhadh gus frithealadh air roghainnean fa leth agus riatanasan sònraichte luchd-cleachdaidh eadar-mheasgte.” Leis an fhoillseachadh seo, tha LG deiseil gus an roinn SMART Monitor a thoirt gu àirdean ùra, le innleachdan nas inntinniche air fàire. Cùm sùil!

Ceistean cumanta:

1. Dè a th 'ann an webOS 23?

Is e WebOS 23 an siostam obrachaidh aig LG a bheir cumhachd do na sgrùdairean SMART aca. Tha e a’ toirt cothrom gun fhiosta do aplacaidean sruthadh, susbaint pearsanaichte, agus feartan snasail eile.

2. Am faod mi na sgrùdairean sin a cheangal ris na h-innealan snasail agam?

Seadh, is urrainn dhut na h-innealan snasail agad a cheangal ris na sgrùdairean sin gu furasta a’ cleachdadh AirPlay 2 agus Miracast, a’ toirt cothrom dhut susbaint a cho-roinn gun oidhirp.

3. Am faod na sgrùdairean sin a bhith nan ionadan dachaigh smart?

Gu tur! Bidh na sgrùdairean sin ag obair mar mhòr-ionadan dachaigh spaideil, a’ toirt cothrom dhut sùil a chumail air agus smachd a chumail air innealan a tha co-chosmhail ri IoT leithid innealan fuarachaidh agus innealan nigheadaireachd tro ThinQ Home Hub aig LG.

stòran:

- Fios naidheachd sgrùdaidh LG SMART