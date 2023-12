Tha Lìog Carthannais Lexington a’ sireadh taic phoblach gus ruigsinneachd coimhearsnachd a chumail suas

Ann an oidhirp an ruigsinneachd coimhearsnachd deatamach aca a chumail suas, tha Lìog Carthannais cliùiteach Lexington air fios a chuir chun phoball airson taic. A dh ’aindeoin na dùbhlain a tha an cois a’ ghalair lèir-sgaoilte leantainneach, tha an lìog fhathast dealasach a thaobh a mhisean a bhith a ’toirt taic do chloinn na coimhearsnachd agus tha i dìorrasach tilleadh làidir a dhèanamh ann an 2024, a’ stèidheachadh bunait ionmhais làidir.

Mar thoradh air an t-suidheachadh nach fhacas a-riamh co-cheangailte ris an ar-a-mach COVID-19, tha an lìog, a tha air a bhith gnìomhach bho 1935, air a bhith comasach air aoigheachd a thoirt don phrìomh thachartas bliadhnail aca, an Holiday House and Holiday Shoppes, bho 2019. Chaidh an neach-togail airgid riatanach seo a chuir dheth, còmhla ri le gnìomhan eile tron ​​bhliadhna, air cnap-starra ionmhasail mòr a nochdadh don bhuidheann.

Dhaingnich an Ceann-suidhe Tina Royal dealas gun stad na lìog a bhith a’ cuideachadh clann ionadail a bhiodh a’ falbh às aonais goireasan riatanach. Tha luchd-obrach sòisealta agus comhairlichean sgoile air a bhith an urra ris an lìog airson bhliadhnaichean gus feumalachdan bunaiteach clann na coimhearsnachd a choileanadh.

A-nis, nas motha na bha e a-riamh, tha Lìog Carthannais Lexington ag iarraidh taic bho dhaoine fa leth agus buidhnean gus dèanamh cinnteach gum bi na prògraman ruighinn a-mach aca a’ leantainn. Le bhith a’ cur ris, faodaidh pàirt chudromach a bhith aig buill coimhearsnachd ann a bhith a’ soilleireachadh beatha chloinne so-leònte. Leigidh tabhartasan leis an lìog an taic riatanach a thoirt seachad, a’ toirt a-steach biadh, aodach, goireasan foghlaim, agus seirbheisean cùram slàinte.

Tha an lìog fhathast dòchasach mun àm ri teachd agus tha dùil aca nochdadh nas làidire bhon àm dhùbhlanach seo. Le bhith a’ cruinneachadh còmhla, faodaidh a’ choimhearsnachd Lìog Carthannais Lexington a chuideachadh gus soirbheachadh, a’ dèanamh cinnteach gum faigh clann Lexington an cùram agus an taic air a bheil iad airidh. Thig còmhla rinn agus eadar-dhealachadh a dhèanamh ann am beatha nan daoine òga sin, a’ fuasgladh na slighe airson àm ri teachd nas soilleire dha na h-uile.