Leveraging Hybrid Cloud Solutions airson Tèarainteachd Leasaichte agus Gèilleadh ann am BFSI

Anns an aois dhidseatach an-diugh, tha grunn dhùbhlain mu choinneimh na roinn bancaidh, seirbheisean ionmhais agus àrachais (BFSI) a thaobh tèarainteachd agus gèilleadh. Le barrachd tricead agus sòghalachd ionnsaighean saidhbear, feumaidh buidhnean sa ghnìomhachas seo fuasglaidhean làidir gus dàta mothachail a dhìon agus dèanamh cinnteach à gèilleadh riaghlaidh. Is e aon fhuasgladh den leithid a tha a’ fàs mòr-chòrdte a bhith a’ faighinn buannachd bho fhuasglaidhean sgòthan tar-chinealach.

Dè a th’ ann an sgòth hybrid?

Tha sgòth tar-chinealach na àrainneachd coimpiutaireachd a tha a’ cothlamadh cleachdadh sgòthan prìobhaideach is poblach, a’ leigeil le buidhnean brath a ghabhail air buannachdan an dà chuid. Tha e a’ tabhann sùbailteachd seirbheisean sgòthan poblach fhad ‘s a chumas e smachd air dàta èiginneach tro bhun-structar sgòthan prìobhaideach.

Tèarainteachd nas fheàrr

Le bhith a’ cleachdadh dòigh-obrach sgòthan tar-chinealach, faodaidh buidhnean BFSI na ceumannan tèarainteachd aca a leasachadh. Tha sgòthan prìobhaideach a’ toirt seachad àrainneachd thèarainte airson a bhith a’ stòradh agus a’ giullachd dàta mothachail, a’ dèanamh cinnteach gu bheil e fhathast air a dhìon bho ruigsinneachd gun chead. Air an làimh eile, tha sgòthan poblach a’ tabhann feartan tèarainteachd adhartach, leithid crioptachadh agus dearbhadh ioma-fhactaraidh, a dh’ fhaodadh an suidheachadh tèarainteachd iomlan a neartachadh tuilleadh.

Gèilleadh ri riaghailtean

Tha an roinn BFSI fo ùmhlachd riatanasan riaghlaidh teann, leithid an Riaghailt Dìon Dàta Coitcheann (GDPR) agus Inbhe Tèarainteachd Dàta Gnìomhachas Cairtean Pàighidh (PCI DSS). Tha fuasglaidhean sgòthan tar-chinealach a’ toirt comas do bhuidhnean na dleastanasan gèillidh sin a choileanadh le bhith a’ toirt seachad a’ bhun-structair agus na h-innealan riatanach gus dàta teachdaiche a làimhseachadh agus a stòradh gu tèarainte. Nì seo cinnteach gun urrainn do bhuidhnean càin mhòr agus milleadh cliù mar thoradh air neo-ghèilleadh a sheachnadh.

FAQ:

C: Ciamar a tha fuasgladh sgòthan tar-chinealach ag obair?

A: Tha fuasgladh sgòthan tar-chinealach a’ cothlamadh cleachdadh sgòthan prìobhaideach is poblach. Faodaidh buidhnean dàta mothachail a stòradh air a’ bhun-structar sgòthan prìobhaideach aca fhad ‘s a tha iad a’ cleachdadh scalability agus cosg-èifeachdas seirbheisean sgòthan poblach airson gnìomhachd neo-mhothachail.

C: Dè na buannachdan a tha an cois fuasgladh sgòthan tar-chinealach?

A: Tha fuasglaidhean sgòthan tar-chinealach a’ tabhann tèarainteachd nas fheàrr, sùbailteachd, scalability, agus cosg-èifeachdas. Leigidh iad le buidhnean smachd a chumail air dàta èiginneach fhad ‘s a tha iad a’ gabhail brath air buannachdan seirbheisean sgòthan poblach.

C: A bheil fuasglaidhean sgòthan tar-chinealach freagarrach airson a h-uile buidheann BFSI?

A: Faodar fuasglaidhean sgòthan tar-chinealach a dhealbhadh gus coinneachadh ri feumalachdan sònraichte gach buidheann. Ach, faodaidh buidhnean a tha a’ làimhseachadh dàta fìor mhothachail roghnachadh dòigh-obrach prìobhaideach sgòthan a-mhàin gus smachd iomlan a bhith aca air a’ bhun-structar aca.

Ann an co-dhùnadh, faodaidh fuasgladh fhaighinn air fuasglaidhean sgòthan tar-chinealach àrdachadh mòr a thoirt air tèarainteachd agus gèilleadh ann an roinn BFSI. Le bhith a’ cothlamadh neartan sgòthan prìobhaideach is poblach, faodaidh buidhnean dàta mothachail a dhìon, coinneachadh ri riatanasan riaghlaidh, agus na cunnartan co-cheangailte ri bagairtean saidhbear a lasachadh. Mar a tha an cruth-tìre didseatach a’ sìor fhàs, tha gabhail ri fuasglaidhean sgòthan tar-chinealach a’ sìor fhàs deatamach airson soirbheachas agus tapachd bhuidhnean BFSI.