Mar a chumas tu làidir agus ath-thionndadh glic ann an LEGO Fortnite

Is e Survival ainm a’ gheama ann an LEGO Fortnite, agus faodaidh am blàr seasmhach gus do shlàinte a chumail a bhith na fhìor dhùbhlan. Ge bith an e nàimhdean borb a th’ ann, am fuachd bìdeadh, no pangaichean gun stad leis an acras, tha do shlàinte an-còmhnaidh an sàs. Ge-tà, na biodh eagal ort! Tha diofar dhòighean ann airson do shlàinte ath-lìonadh agus dèanamh cinnteach à do shàbhailteachd gun fhios nach tachair an rud as miosa.

An toiseach agus gu cudromach, leig dhuinn sgrùdadh a dhèanamh air mar as urrainn dhut do shlàinte fhaighinn air ais ann an LEGO Fortnite. An àite a bhith an urra ri pacaidean slàinte a-mhàin no potions mar ann an geamannan eile, tha LEGO Fortnite a’ tabhann dòigh-obrach nas cruthachaile. Le bhith a’ toirt às agus ag ath-thogail diofar structaran in-gheam, faodaidh tu goireasan riatanach a chruinneachadh a chuidicheas tu nad shlànachadh. Mar eisimpleir, le bhith ag ath-thogail sloc-teine ​​gu ro-innleachdail bheir sin blàths, mean air mhean ag ath-nuadhachadh do shlàinte fhad ‘s a bhios tu a’ basachadh na deàrrsadh comhfhurtail. A bharrachd air an sin, bheir togail stèiseanan bìdh agus ithe stuthan a ghabhas ithe air feadh a’ mhapa spionnadh slàinte sa bhad, ag ath-lìonadh do lùth agus gad chumail ann an cruth àrd.

Ann an LEGO Fortnite, tha suidheachadh do phuing sìolachaidh na eileamaid chudromach de bhith beò. Smaoinich air an eagal mu bhith ag ath-shìolachadh aig raointean as fhaide air falbh den mhapa, fada bho na goireasan agus na caraidean riatanach. Gus dèanamh cinnteach gum bi thu ag ath-shìolachadh ann an àite sàbhailte agus goireasach, gabh brath air feart puing sìolachaidh a’ gheama. Le bhith a’ cur agus a’ cur lòchran ath-shìolaidh an gnìomh gu ro-innleachdail, faodaidh tu gealltainn ma choinnicheas tu ri crìonadh gun choimeas, gum bi àite tòiseachaidh tèarainte is ro-innleachdail agad. San dòigh seo, cha bhith thu a’ caitheamh ùine luachmhor agus goireasan a’ siubhal air ais gu far a bheil an gnìomh. An àite sin, bidh thu deiseil airson leum air ais a-steach don fray, làn uidheamaichte agus dìorrasach airson buaidh fhaighinn.

Gu crìch, tha cumail suas do shlàinte agus suidheachadh do phuing sìolachaidh gu ciallach nan ro-innleachdan riatanach airson soirbheachas ann an LEGO Fortnite. Le bhith a’ cleachdadh meacanaig ciùird sònraichte a’ gheama gu buannachd dhut, faodaidh tu dèanamh cinnteach gum fuirich thu ann an cumadh tiptop agus breabadh air ais gu sgiobalta bho dhuilgheadasan sam bith. Mar sin, gabh a-steach don neach-mairsinn a-staigh agad, cruinnich na goireasan sin, agus ceannsaich raon-catha LEGO Fortnite!