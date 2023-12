Sgioba Fortnite agus Lego Suas gus eòlas cluich ùr a chruthachadh

Tha Fortnite, an geama shooter air-loidhne mòr-chòrdte le còrr air 400 millean cluicheadair, air co-obrachadh le Lego o chionn ghoirid gus modh geama mairsinn gu tur ùr a chruthachadh. Tha an co-obrachadh seo a’ tarraing brosnachadh bhon gheama togail blocaichean is ciùird, Minecraft, an geama as reic a-riamh.

Ged is e modh royale blàir Fortnite am fear as mòr-chòrdte, bha modh mairsinn ciùird aig a ’gheama an toiseach leis an t-ainm Fortnite: Sàbhail an Saoghal. Ach, chuir soirbheachas mòr modh blàr royale thairis a h-uile modh geama eile. Tha an co-obrachadh le Lego ag amas air Fortnite a thoirt air ais gu na freumhaichean ciùird aige, a’ toirt a-steach breigichean, structaran agus caractaran Lego a-steach do shaoghal a’ gheama. Bidh an trèilear eadhon a’ sealltainn seallaidhean a tha coltach ri Minecraft, leithid a bhith a’ togail fheansaichean, a’ fàs glasraich, agus a’ cruinneachadh timcheall teine-campa.

Chan eil an co-obrachadh àrd-ìomhaigh seo na iongnadh, leis gu bheil Fortnite ainmeil airson a chom-pàirteachasan le fìor dhaoine ainmeil mar Marshmello agus Ariana Grande, a’ cumail chuirmean sa gheama. Tha an co-obrachadh le Lego a’ riochdachadh leudachadh airson Fortnite, tarraingeach do raon farsaing de luchd-èisteachd, bho chlann gu deugairean gu inbhich.

Is e aon dhùbhlan den cho-obrachadh seo a bhith ag amalachadh Lego, a tha ainmeil airson a gheamannan a tha freagarrach dha clann òga, le Fortnite, aig a bheil ìre PEGI 12 san RA agus san EU. Gus dèiligeadh ri seo, tha Epic Games air smachdan phàrantan agus feartan sàbhailteachd air-loidhne a chuir an gnìomh gus dèanamh cinnteach gu bheil an geama iomchaidh airson cluicheadairean de gach aois. Le bhith a’ toirt seachad diofar ìrean susbaint agus a’ leigeil le pàrantan na chì a’ chlann aca a ghnàthachadh, tha Fortnite ag amas air luchd-èisteachd nas òige a thàladh a dh’ fhaodadh a bhith ro òg airson a’ gheama thùsail.

Fhad ‘s a tha Fortnite air a dhol an aghaidh càineadh san àm a dh’ fhalbh, mar a thuirt am Prionnsa Harry gun deach an geama “a chruthachadh gu tràilleachd”, tha a leithid de chàineadh cumanta anns a’ ghnìomhachas gèam. Aig a ’cheann thall, faodaidh cluicheadairean geamannan a thaghadh a tha a rèir na h-ùidhean aca, agus tha Fortnite a’ tabhann grunn eòlasan nas fhaide na geama losgaidh.

A thaobh Lego, tha an co-obrachadh le Fortnite a’ riochdachadh glòir-mhiann agus cothroman neo-aithnichte. Ged a tha planaichean airson ùrachaidhean agus beachdan ùra anns na h-obraichean, chan eil cinnt air toradh a’ cho-obrachaidh. Tha an dà chompanaidh air bhioran faicinn mar a gheibh cluicheadairean an geama agus tha iad fosgailte airson sgrùdadh a dhèanamh air seòrsachan eile de gheamannan air àrd-ùrlar Fortnite san àm ri teachd.

Gu crìch, tha an co-obrachadh eadar Fortnite agus Lego a’ toirt eòlas cluich ùr gun samhail dha cluicheadairean. Le bhith a’ cothlamadh eileamaidean ciùird Fortnite leis a’ bhrannd suaicheanta Lego, tha an geama ag amas air a bhith tarraingeach do luchd-èisteachd eadar-mheasgte agus cluicheadairean ùra a thoirt a-steach do shaoghal Fortnite.