Sgrùdadh a’ nochdadh buannachdan eacarsaich cunbhalach

Geàrr-chunntas: Tha sgrùdadh domhainn a’ toirt sealladh dhuinn air na buannachdan iomadach bho eacarsaich chunbhalach ann a bhith a’ leasachadh slàinte corporra is inntinn, ag àrdachadh gnìomh inntinneil, agus a’ lughdachadh cunnart bho ghalaran leantainneach.

Tha eacarsaich cunbhalach air a bhith air a mheas a-riamh mar rud deatamach airson mathas san fharsaingeachd, ach tha sgrùdadh a chaidh a dhèanamh o chionn ghoirid a’ toirt tuilleadh fianais air na buannachdan a tha an lùib sin. Air a stiùireadh le sgioba de luchd-rannsachaidh aig oilthigh cliùiteach, tha an sgrùdadh a’ sgrùdadh na buaidhean adhartach a tha aig eacarsaich cunbhalach air slàinte corporra, sunnd inntinn, gnìomh inntinneil, agus casg ghalaran leantainneach.

Chruinnich an luchd-rannsachaidh dàta bho chòrr air 5,000 com-pàirtiche, agus nochd na co-dhùnaidhean aca co-dhàimh làidir eadar eacarsaich agus slàinte corporra nas fheàrr. Fhuair iad a-mach gu robh an fheadhainn a bha an sàs ann an gnìomhachd corporra meadhanach airson co-dhiù 150 mionaid san t-seachdain air cunnartan a lughdachadh bho bhith a ’leasachadh tinneasan broilleach leithid galair cardiovascular, tinneas an t-siùcair, agus reamhrachd. A bharrachd air an sin, chaidh eacarsaich cunbhalach a lorg gus fallaineachd cardiovascular àrdachadh, fèithean agus cnàmhan a neartachadh, agus comas sgamhain adhartachadh.

A bharrachd air na buannachdan corporra aige, chaidh a lorg cuideachd gu robh buaidh mhath aig eacarsaich air slàinte inntinn. Bha gnìomhachd corporra cunbhalach co-cheangailte ri comharran nas lugha de dhroch-inntinn agus iomagain, a bharrachd air faireachdainn nas fheàrr agus sunnd inntinn san fharsaingeachd. Thathas a’ creidsinn gu bheil seo mar thoradh air leigeil ma sgaoil endorphins rè eacarsaich, a tha aithnichte gu bheil iad a’ leasachadh faireachdainn agus a’ lughdachadh ìrean cuideam.

Tha an sgrùdadh cuideachd a’ tilgeil solas air a’ cheangal eadar eacarsaich cunbhalach agus gnìomh inntinneil. Sheall com-pàirtichean a bha an sàs ann an gnìomhachd chorporra gleidheadh ​​​​cuimhne nas fheàrr, barrachd aire, agus sgilean fuasgladh-cheistean nas fheàrr. Tha seo a’ moladh gu bheil buaidh mhòr aig eacarsaich air slàinte eanchainn, a dh’ fhaodadh an cunnart bho chrìonadh inntinneil co-cheangailte ri aois agus eas-òrdughan neurodegenerative a lughdachadh.

Gu crìch, tha an sgrùdadh coileanta seo a’ toirt seachad tuilleadh fianais air na buannachdan iomadach a tha an lùib eacarsaich chunbhalach. Bho shlàinte corporra leasaichte, sunnd inntinn, agus gnìomhachd inntinneil, gu casg ghalaran leantainneach, chan urrainnear cus cuideam a chuir air cho cudromach sa tha e eacarsaich cunbhalach a thoirt a-steach do ar beatha làitheil. Mar sin tòisich a’ gluasad, agus faigh na buannachdan bho bheatha nas fhallaine, nas toilichte.