Bidh fosglaidhean obrach na SA a ’tuiteam chun ìre as ìsle bhon Mhàrt 2021, a’ comharrachadh margaidh obrach fuarachaidh

Tha an dàta as ùire bho Roinn Làbarach na SA a’ nochdadh gun do thuit fosglaidhean obrach san dùthaich 617,000 gu 8.7 millean san Dàmhair, a’ comharrachadh an ìre as ìsle bhon Mhàrt 2021. Tha an crìonadh seo na chomharradh air iarrtas luchd-fastaidh airson luchd-obrach a lagachadh. Tha Jason Furman, a bha na chathraiche air Comhairle Comhairlichean Eaconamach an Taigh Gheal agus na àrd-ollamh gnàthach aig Oilthigh Harvard, a’ faicinn seo mar chomharra eile air tighinn air tìr bog don eaconamaidh.

Tha an Tèarmann Feadarail air ceumannan a ghabhail a dh’aona ghnothach gus am margadh obrach agus an eaconamaidh iomlan a fhuarachadh le bhith a’ togail chosgaisean iasaid bho thràth ann an 2022, ann an oidhirp dèiligeadh ri atmhorachd àrd leantainneach. Is e amas a’ bhanca meadhanach cothromachadh fhaighinn far a bheil atmhorachd air a thoirt sìos gun a bhith ag adhbhrachadh crìonadh eaconamach no tighinn air tìr cruaidh. Tha tighinn air tìr bog gu tric coltach ri “brochan Goldilocks” airson bancairean meadhanach. Tha e a’ riochdachadh eaconamaidh nach eil ro theth (le atmhorachd àrd) no ro fhuar (ann an crìonadh).

Tha eaconomairean air a bhith a’ cumail sùil gheur air a’ mhargaidh obrach airson soidhnichean de thighinn air tìr bog, agus tha an crìonadh o chionn ghoirid ann an fosglaidhean obrach a’ cur ris na comharran adhartach. A dh’ aindeoin an ìsleachadh mòr, tha fosglaidhean obrach fhathast 25% nas àirde na na h-ìrean ro-ghalair lèir-sgaoilte aca sa Ghearran 2020. A bharrachd air an sin, tha comharran margaidh obrach eile, leithid leigeil seachad agus fastadh, air fuireach seasmhach, a’ moladh gu bheil fastaichean dèidheil air an luchd-obrach aca a chumail.

Fhad ‘s a tha am margadh obrach fhathast air a mheas fàbharach, tha luchd-obrach air lùghdachadh fhaicinn anns an luamhachadh aca an taca ri bliadhnaichean roimhe, leis gu bheil àrdachadh pàighidh mòr agus bònasan soidhnidh air fàs cho cumanta. Tha cothroman obrach rim faighinn fhathast, ach dh’ fhaodadh gum bi iad nas duilghe an daingneachadh, ach a-mhàin ann an gnìomhachasan leithid cùram slàinte a tha a’ fulang gainnead obrach mòr.

Gu h-iomlan, faodar a’ mhargaidh obrach fuarachaidh fhaicinn mar shoidhne adhartach, a’ nochdadh adhartas a dh’ ionnsaigh tighinn air tìr bog airson eaconamaidh na SA. Ach, bidh eaconamaichean a’ cumail sùil gheur air an t-suidheachadh gus measadh a dhèanamh air gluasadan no dùbhlain sam bith a dh’ fhaodadh èirigh.