A bheil Pfizer no Moderna nas fheàrr?

Anns an rèis gus an saoghal a bhanachdach an-aghaidh COVID-19, tha dà fhuamhaire cungaidh-leigheis air nochdadh mar luchd-tòiseachaidh: Pfizer agus Moderna. Tha an dà chompanaidh air banachdachan fìor èifeachdach a leasachadh, ach dè am fear as fheàrr? Bheir sinn sùil nas mionaidiche air na h-eadar-dhealachaidhean eadar Pfizer agus Moderna gus do chuideachadh le bhith a’ tighinn gu co-dhùnadh fiosraichte.

Na banachdachan mRNA:

Tha an dà chuid Pfizer agus Moderna air banachdachan mRNA a leasachadh, teicneòlas ùr-nodha a bhios a’ cleachdadh pìos beag de stuth ginteil a’ bhìoras gus freagairt dìonachd a bhrosnachadh. Chan eil am bhìoras beò anns na banachdachan sin agus chan urrainn dhaibh COVID-19 a thoirt dhut. An àite sin, bidh iad a’ teagasg do bhodhaig mar a dh’ aithnicheas tu agus a shabaid thu am bhìoras.

Èifeachdas:

Tha an dà bhanachdach air ìrean èifeachd iongantach a nochdadh ann an deuchainnean clionaigeach. Tha banachdach Pfizer air aithris gu bheil ìre èifeachdais timcheall air 95%, agus tha ìre èifeachdais timcheall air 94% aig banachdach Moderna. Tha na h-àireamhan sin a’ nochdadh gu bheil an dà bhanachdach gu math èifeachdach ann a bhith a’ cur casg air comharran COVID-19.

Stòradh agus Sgaoileadh:

Tha aon phrìomh eadar-dhealachadh eadar an dà bhanachdach anns na feumalachdan stòraidh aca. Feumar banachdach Pfizer a stòradh aig teòthachd fìor fhuar timcheall air -70 ceum Celsius (-94 ceum Fahrenheit). Tha seo na dhùbhlan loidsigeach dha mòran ghoireasan cùram slàinte agus lìonraidhean cuairteachaidh. Air an làimh eile, faodar banachdach Moderna a stòradh aig teòthachd àbhaisteach reothadair de -20 ceum Celsius (-4 ceum Fahrenheit), ga dhèanamh nas fhasa a làimhseachadh agus a chuairteachadh.

Buaidhean taobh:

Tha frith-bhuaidhean co-chosmhail aig an dà bhanachdach, a tha sa chumantas tlàth agus sealach. Faodaidh iad seo a bhith a’ toirt a-steach pian aig làrach an in-steidhidh, sgìths, ceann goirt, pian fèithe, fuachd, fiabhras, agus nausea. Tha fìor ath-bhualaidhean alergidh gu math tearc airson an dà bhanachdach.

FAQ:

C: An urrainn dhomh taghadh dè a’ bhanachdach a gheibh mi?

A: Anns a’ mhòr-chuid de chùisean, cha bhith roghainn agad taghadh eadar Pfizer agus Moderna. Faodaidh cothrom air banachdachan atharrachadh a rèir d’ àite agus am plana cuairteachaidh a chuir ùghdarrasan slàinte an gnìomh.

C: A bheil na banachdachan sin sàbhailte?

A: Tha an dà chuid banachdachan Pfizer agus Moderna air a dhol tro dheuchainn chruaidh agus tha iad air an ceadachadh airson cleachdadh èiginneach le buidhnean riaghlaidh cliùiteach, leithid an FDA. Tha iad air dearbhadh gu bheil iad sàbhailte agus èifeachdach ann a bhith a’ casg COVID-19.

C: Dè cho fada 'sa mhaireas an dìon?

F: Thathas fhathast a’ sgrùdadh fad an dìon a bheir na banachdachan sin seachad. Ach, tha dàta làithreach a 'moladh gum bu chòir dìon a bhith a' mairsinn airson co-dhiù grunn mhìosan, mura h-eil e nas fhaide.

Gu crìch, tha an dà chuid Pfizer agus Moderna air banachdachan fìor èifeachdach a leasachadh an-aghaidh COVID-19. Bidh an roghainn eadar an dà rud gu tric an urra ri factaran solarachaidh, leithid riatanasan stòraidh. Ge bith dè a’ bhanachdach a gheibh thu, tha a’ bhanachdach agad na cheum deatamach ann a bhith a’ sabaid an galar lèir-sgaoilte agus gad dhìon fhèin agus feadhainn eile bhon bhìoras.